Mario Sungen ließ keinen Zweifel daran. „Dieser Sieg war Balsam für die Seele“, sagte der Trainer des SV Ulmen nach dem 2:1 (1:0) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 bei der SG Neunkirchen/Wallenborn. Balsam aus vielerlei Gründen.

Zum einen und zuvorderst natürlich für die Tabelle, denn Ulmen kletterte vom vorletzten auf den viertletzten Platz – und damit auf den ersten Nichtabstiegsrang elf. Allerdings beträgt der Vorsprung nur einen Punkt nach unten, es wird also weiter eine Zitterpartie bleiben. Zum anderen, „weil der Sieg in meinem Wohnzimmer“ war, sagte Sungen zum Dreier bei seinem Heimatverein. „Wir waren griffig, es war genau, wie wir uns das vorgestellt haben“, ergänzte Ulmens Coach. Philipp Grammlich brachte den SVU nach 24 Minuten in Führung, Niklas Denkel erhöhte nach 55 Minuten. Auch der Handelfmetertreffer von Thilo Schettler in der Nachspielzeit brachte Ulmen nicht mehr ins Wackeln, der „verdiente Sieg“ (Sungen) wurde über die Zeit gebracht.