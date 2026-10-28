Das Gruseln im Tabellenkeller Süßes oder Saures für A2-Kellerkinder an Halloween? Moritz Hannappel 28.10.2026, 12:50 Uhr

i Das Wetter präsentierte sich am vergangenen Wochenende passend zur ungemütlichen Situation für viele der Kellerkinder in der Fußball-Kreisliga A2. Am Halloween-Wochenende stehen interessante Spiele auf dem Plan. Der VfL Wied Niederbieber (weiße Trikots) kann nach einem jüngsten 3:2-Erfolg gegen Konkurrent Oberlahr aber wieder besser dreinschauen als noch am dritten Spieltag bei der Niederlage in Feldkirchen. Jörg Niebergall

Noch drei Spieltage sind in diesem Jahr in der Kreisliga A2 zu spielen. Die Mannschaften rückten am vergangenen Wochenende enger zusammen. Rund um Halloween heißt es für die Protagonisten also: Süßes – in Form von drei Punkten – sonst droht Saures.

Puderbach und Neuwied setzten am 12. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 starke Signale im Tabellenkeller. Während ersteres Team mit den Punkten sechs, sieben und acht den Anschluss an die Nichtabstiegsränge wiederherstellte, verließ zweiteres die Abstiegsplätze und setzte sich auf den ersten Platz, der in der Endabrechnung den Nichtabstieg bedeuten würde: den zwölften Platz.







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