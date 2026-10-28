Noch drei Spieltage sind in diesem Jahr in der Kreisliga A2 zu spielen. Die Mannschaften rückten am vergangenen Wochenende enger zusammen. Rund um Halloween heißt es für die Protagonisten also: Süßes – in Form von drei Punkten – sonst droht Saures.
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Puderbach und Neuwied setzten am 12. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 starke Signale im Tabellenkeller. Während ersteres Team mit den Punkten sechs, sieben und acht den Anschluss an die Nichtabstiegsränge wiederherstellte, verließ zweiteres die Abstiegsplätze und setzte sich auf den ersten Platz, der in der Endabrechnung den Nichtabstieg bedeuten würde: den zwölften Platz.