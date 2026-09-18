Das jüngste 0:8 in Niederelbert geraderücken will die SG Rheinhöhen im Heimspiel gegen den FC Kosova Montabaur, der allmählich weiter seinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden gedenkt.
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Sämtliche Begegnungen des 7. Spieltags der Fußball-Kreisliga A3 werden am Sonntagnachmittag ausgetragen. Das Spitzenquartett ist dabei auswärts gefordert.SG Rheinhöhen – FC Kosova Montabaur (So., 14.30 Uhr, in Prath). Nach dem überzeugenden 6:0-Heimsieg gegen den TuS Holzhausen hoffen die Kosovaren, den eigenen hohen Ansprüchen weiter gerecht zu werden.