Schlusslicht spielt in Bad Ems Süleyman Düzce erwartet frisch motivierte Ahrbacher Stefan Nink 18.09.2026, 10:18 Uhr

i 0:8-Verlierer SG Rheinhöhen (rechts Josip Topic, im Duell mit Elberts Vinzenz Wallussi) erwartet am Sonntag in Prath den jüngsten 6:0-Sieger FC Kosova Montabaur. Andreas Hergenhahn

Das jüngste 0:8 in Niederelbert geraderücken will die SG Rheinhöhen im Heimspiel gegen den FC Kosova Montabaur, der allmählich weiter seinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden gedenkt.

Sämtliche Begegnungen des 7. Spieltags der Fußball-Kreisliga A3 werden am Sonntagnachmittag ausgetragen. Das Spitzenquartett ist dabei auswärts gefordert.SG Rheinhöhen – FC Kosova Montabaur (So., 14.30 Uhr, in Prath). Nach dem überzeugenden 6:0-Heimsieg gegen den TuS Holzhausen hoffen die Kosovaren, den eigenen hohen Ansprüchen weiter gerecht zu werden.







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