In der Fußball-Kreisliga A 5 brodelte es: Spielabbruch, ein 5:6-Spektakel und Überraschungssiege prägen den Spieltag. So wie der Erfolg von Remagen über Ettringen.
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Toreflut, Spielabbruch und Sechs-Punkte-Siege: Der 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hatte einiges zu bieten. SG Vinxtbachtal Brohl – DJK Plaidt 1:3 (0:2)Die DJK Plaidt hat das Sechs-Punkte-Spiel bei der SG Vinxtbachtal für sich entscheiden können und den Rückstand zum rettenden Ufer auf nur noch zwei Punkte verkürzt.