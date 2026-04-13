Dernau nur mit sieben Spielern Streit über den Grund des Spielabbruchs in Plaidt Jan Müller 13.04.2026, 08:34 Uhr

i Mit 3:1 setzten sich die Fußballer der SG Maifeld-Elztal (in Rot) bei der SG Landskrone Heimersheim durch. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 brodelte es: Spielabbruch, ein 5:6-Spektakel und Überraschungssiege prägen den Spieltag. So wie der Erfolg von Remagen über Ettringen.

Toreflut, Spielabbruch und Sechs-Punkte-Siege: Der 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hatte einiges zu bieten. SG Vinxtbachtal Brohl – DJK Plaidt 1:3 (0:2) Die DJK Plaidt hat das Sechs-Punkte-Spiel bei der SG Vinxtbachtal für sich entscheiden können und den Rückstand zum rettenden Ufer auf nur noch zwei Punkte verkürzt.







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