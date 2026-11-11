Gespräche über mögliche SG Steigt am Freitag das letzte Derby Bremm gegen Zell? Michael Bongard 11.11.2026, 14:54 Uhr

i SG Bremm (graue Trikots) gegen SG Zell/Bullay/Alf – das wird auch am Freitag (19 Uhr) am Calmont wieder ein spektakuläres Duell werden. Vielleicht ist es das letzte Mosel-Derby. Beide Vereine haben erste Gespräche über eine mögliche SG geführt. Alfons Benz

SG Bremm gegen SG Zell/Bullay/Alf – das wird auch am Freitag (19 Uhr) am Calmont wieder ein spektakuläres Duell werden. Aber vielleicht ist es das letzte Mosel-Derby. Beide Vereine haben erste Gespräche über eine mögliche Spielgemeinschaft geführt.

Das Mosel-Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zwischen der SG Bremm und der SG Zell/Bullay/Alf wird am Freitag (19 Uhr) wieder die Massen anlocken – eventuell zum letzten Mal. Erste Gespräche über eine mögliche Spielgemeinschaft wurden bereits geführt.







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