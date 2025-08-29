Es ist nicht die Zeit, sentimental zu werden, aber die Rückkehr nach Wallmenroth als gegnerischer Trainer bleibt für Weitefelds Coach Stefan Häßler stets etwas Besonderes. Das ist eine der Geschichten des vierten Spieltags in der Kreisliga A1.

Vor dem vierten Spieltag führen zwei Mannschaften die Tabelle der Kreisliga A1 mit optimalen neun Punkten an. Sowohl die SG Rennerod als auch die SG Weitefeld versuchen nun, auswärts ihre starken Serien auszubauen. Den Trend stoppen wollen am Tabellenende hingegen die SG Altenkirchen und die SG Atzelgift, die noch ohne Punkt sind.

VfB Niederdreisbach – SG Altenkirchen/Neitersen (Sa., 15 Uhr). Der erste Teil des Heimspiel-Doppelpacks hat dem VfB Niederdreisbach den ersten Dreier in dieser Saison beschert. Dass Bezirksliga-Absteiger SG Wallmenroth/Scheuerfeld mit 2:1 geschlagen wurde, erscheint auf den ersten Blick wie eine Überraschung – für Trainer Heiko Schnell nicht unbedingt. Er hatte schon vor der Partie eine gute Stimmung im Team ausgemacht. Zum zweiten Mal binnen anderthalb Wochen spielt der VfB jetzt gegen die SG Altenkirchen/Neitersen. Im Kreispokal hatten die Kombinierten mit 2:0 die Nase vorn. Auf dem heimischen Koppelberg werden die Karten neu gemischt. „Man darf sich von den null Punkten bei Altenkirchen nicht blenden lassen. Im Pokal haben sie uns verdient rausgeworfen, und auch jetzt sind sie Favorit. Aber wir haben gegen Wallmenroth gezeigt, dass wir einen Bezirksliga-Absteiger schlagen können und wollen das auch gegen Altenkirchen bestätigen. Wir brauchen Zweikampfhärte und spielerische Mittel, um zum Torerfolg zu kommen“, so Schnell.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken (So., 15 Uhr). Weitefeld hat das Kreispokal-Ausscheiden gegen die Sportfreunde Schönstein gut verdaut und steht in der Liga auch nach drei Einsätzen bei einer makellosen Bilanz. Die Aufgaben gegen die Aufsteiger Atzelgift und Gebhardshain löste das Team von Stefan Häßler und Kevin Wiederstein genauso souverän wie das Spitzenspiel gegen Niederfischbach. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Start, aber es ist natürlich auch noch Luft nach oben“, bilanziert Häßler.

i Hat er auch an alter Wirkungsstätte Grund zu jubeln? Stefan Häßler tritt mit der SG Weitefeld in Wallmenroth an. Manfred Böhmer/balu

Besondere Konstellation für ihn: Der neue Mann auf der Weitefelder Bank trainierte Gastgeber Wallmenroth lange Zeit erfolgreich, stiegt mit der SG einst in die Bezirksliga auf. „Ich freue mich natürlich besonders auf dieses Spiel. Das ist klar“, bestätigt Häßler. Das Heimspiel gegen Weitefeld wird für die Gastgeber der Auftakt in drei knackige Wochen mit weiteren Partien gegen die ebenfalls hoch gehandelten Renneroder und Wissener. „Wir erwarten am Sonntag ein Topspiel gegen einen starken Gegner und hoffen auch auf eine gute Zuschauerkulisse“, so Florian Kempf. Der Wallmenrother Trainer hat an der Niederlage in Niederdreisbach – abgesehen vom Ergebnis – nicht viel auszusetzen. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und nur die Tore nicht gemacht. Die Gier auf Tore fehlt uns noch. Daran arbeiten wir.“

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau – SG Mittelhof-Niederhövels (So., 15 Uhr). Das Selbstvertrauen wächst bei der SG Alpenrod, die sich durch den 4:1-Sieg in Bruchertseifen auf den sechsten Tabellenplatz verbesserte und mit dem Tabellennachbarn aus Mittelhof am Sonntag eine kampfstarke Mannschaft empfängt. „Die Entwicklung meiner Mannschaft gefällt mir aktuell richtig gut, und wenn wir an die Leistung der letzten Woche anknüpfen können, wird es schwer sein, uns zu schlagen“, äußert sich Trainer Björn Hellinghausen zufrieden. Personell sind die Gastgeber durch Verletzungen aus dem Hamm-Spiel gezwungen, etwas umzustellen.

SSV Weyerbusch – SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt (So., 15 Uhr). Der SSV Weyerbusch ist in der Saison 2025/26 angekommen. „Wir haben die Niederlage gegen Rennerod und das Aus im Pokal abgehakt“, sagt Trainer Stefan Bischoff. An der Chancenverwertung muss der Aufsteiger aber noch arbeiten. „Wir brauchen mehr Effizienz. Beim Spiel gegen Schönstein standen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis“, blickt er auf den 3:2-Sieg zurück. Ein Mann, der für seinen Torriecher bekannt ist, wird am Sonntag im Heimspiel fehlen: Jan Reinhardt weilt im Urlaub. „Wir müssen wird das Gesicht zeigen aus dem Spiel gegen Wissen“, fordert Bischoff.

Dass die Serie der Gäste nach zwei Siegen nicht aufrechterhalten werden konnte, macht Trainer Hans-Josef Held auch an den vielen Ausfällen fest. „Gegen Alpenrod haben wir uns die ersten beiden Dinger selbst reingemacht, was sehr ärgerlich war. Dennoch sehe ich die Entwicklung der Mannschaft sehr positiv“, so Held. Aus dem „Lazarett“ wird wahrscheinlich Marvin Müller zurückkehren, auch die beiden Urlauber Maximilian und Felix Lukas werden die Mannschaft wieder unterstützen. „Damit kann ich dann mit 41 wieder auf der Bank Platz nehmen“, schmunzelt Held. Weyerbusch hat er aus B-Klasse-Zeiten als hartnäckigen, starken Gegner in Erinnerung. „Dazu haben sie sich noch gut verstärkt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und wollen mit neuer Manpower Zählbares mitnehmen. Es wird sicherlich ein sehr robustes Spiel.“

SG Atzelgift/Nister – Sportfreunde Schönstein (So., 15 Uhr). Gefühlt ist es ein guter Saisonstart, den die Sportfreunde Schönstein auf den Platz gebracht haben. Die Ausbeute von zwei Punkten bringt das jedoch nur mit Abstrichen zum Ausdruck. Auf dem Atzelgifter Kunstrasen versuchen Marcus Meyers Mannen nach zwei Unentschieden und einer Niederlage den ersten Ligasieg zu landen. Das gleiche Ziel hat sich der gastgebende Aufsteiger gesteckt, der auch nach 270 Minuten noch auf sein erstes Tor wartet. „Schönstein ist eine der erfahrensten Mannschaften in der Liga, aber es ist auch ein Gegner, gegen den wir versuchen müssen, auf Augenhöhe mitzuspielen und die ersten Punkte der Saison einzufahren“, sagt SG-Trainer Jörg Mockenhaupt. Im körperlichen Bereich und in der Zweikampfführung sieht er noch Schwächen bei seinem Team. „Da sind wir noch nicht richtig in der A-Klasse angekommen.“

SG Gebhardshainer Land Steineroth – SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain (So., 15 Uhr). Da rollt etwas Gewaltiges auf die SG Gebhardshainer Land zu: Die Kombinierten aus Rennerod, Irmtraut, Seck und Emmerichenhain sind in den ersten Wochen nicht zu bremsen, haben ein Torverhältnis von 17:0 nach drei Spieltagen, und Niklas Hölper (sechs Tore) hat annährend so häufig getroffen wie die gesamte Mannschaft des Aufsteigers zusammen (sieben Treffer). „Nach zuletzt starken Auftritten wollen wir unsere gute Form bestätigen und auch punktemäßig nachlegen. Uns ist bewusst, dass in Gebhardshain die Früchte hoch hängen und uns der Gegner nichts schenken wird. Nach zwei intensiven Englischen Wochen können wir aber endlich mal wieder ordentlich trainieren und fahren gut vorbereitet nach Gebhardshain“, so Gästetrainer Sebastian Boddenberg.

SV Niederfischbach – VfB Wissen II (So., 15.30 Uhr). Richtig in Fahrt gekommen sind die „Adler“ und der Vizemeister der Vorsaison noch nicht. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen gibt es in Niederfischbach noch Steigerungspotenzial. Die VfB-Reserve steht mit vier Punkten nur knapp vor den Adlerträgern. So entsteht vor dem Duell am Sonntag schon eine erste Drucksituation. Der Verlierer läuft der Musik bereits hinterher und muss ins Rollen kommen, um die anvisierte Spitzengruppe nicht bis auf Weiteres ziehen zu lassen. „Es war absehbar, dass uns unsere Probleme bei der Chancenverwertung irgendwann um die Ohren fliegen. Das war zuletzt zweimal der Fall“, sagt SVN-Coach Tobias Hirth, der keinen Hehl aus seiner Bewertung der ersten Saisonwochen macht: „Wir hatten uns mehr ausgerechnet. Am Sonntag heißt es bereits: verlieren verboten. Wir stehen vor richtungsweisenden Wochen.“

VfB-Coach Emre Bayram sah beim Sieg über Atzelgift ein Anknüpfen an die bekannte Abwehrstärke. „Da wollen wir wieder hinkommen. Mit Niederfischbach erwartet uns am Wochenende ein spielstarker Gegner, gegen den wir wachsam sein und gut verteidigen müssen. Gleichzeitig wollen wir vorne mutiger agieren und unsere Chancen konsequenter nutzen. Trotz einiger Verletzungen haben wir zuletzt gezeigt, dass wir flexibel und geschlossen auftreten können. Ich erwarte ein intensives Spiel und hoffe, dass wir am Sonntag den nächsten Schritt nach vorne machen.“