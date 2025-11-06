Fußball-Kreisliga A4 Starke Außenbahnspieler in den Griff bekommen 06.11.2025, 15:11 Uhr

Nochmals Heimstärke demonstrieren will die SG BoReiBo am Sonntag auf dem Reitzenhainer Hartplatz beim Verfolgerduell mit der nach Punkten gleichauf mit ihr liegenden SG Rheindörfer.

Zum Auftakt der Rückrunde genießt in der Fußball-Kreisliga A4 von den drei heimischen Vertretern nur die SG Bogel Heimrecht.SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Rheindörfer (So., 14.30 Uhr, in Reitzenhain, Hinrunde 1:1). Rückstand gedreht, Platz im Vorderfeld der Tabelle gefestigt: Bei BoReiBo herrscht nach der Hinrunde eitel Sonnenschein.







