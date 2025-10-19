Beim 2:2 treffen beide spät
Stadtderby nimmt in Halbzeit zwei so richtig Fahrt auf
Wissens Spielertrainer Emre Bayram (in Blau) konnte mit seinem VfB spät zum 2:2-Unentschieden gegen die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) ausgleichen.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga A1 trennten sich die Sportfreunde Schönstein und der VfB Wissen II ebenso 2:2-Unentschieden wie die SG Mittelhof und die SG Weitefeld. Weyerbusch dreht in Halbzeit zwei die Partie gegen Wallmenroth.

Die SG Weitefeld hat weiterhin den Platz an der Sonne in der Fußball-Kreisliga A inne, der Vorsprung vor Verfolger SG Rennerod, der noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat, beträgt jedoch nur noch drei Punkte. Im Tabellenkeller glückte lediglich der SG Gebhardshainer Land ein kleiner Befreiungsschlag, sie punkteten dreifach.

