Nach der 0:8-Auftaktklatsche zog der Aufsteiger die richtigen Lehren, holte vor allem in puncto Fitnesszustand auf. Nun eilt die Bischoff-Elf von Sieg zu Sieg, zeigt aber großen Respekt vor dem kommenden Gegner. Auch, weil einige Stützen fehlen.

Während sich in anderen Ligen bereits erste immer noch glücklose Abstiegskandidaten am Ende der Tabelle herauskristallisieren, kommt die Fußball-Kreisliga A1 ein wenig ausgeglichener daher. Alle Mannschaften konnten bereits mindestens einmal einen Sieg einfahren.

An der Spitze will Weitefeld immer noch die weiße Weste wahren, die Verfolger Rennerod und Weyerbusch warten auf einen Ausrutscher, um gleichzuziehen. Dass die beiden Verfolger nun punktgleich sind, konnte man nach dem ersten Spieltag nicht absehen. Da wies die SG Rennerod den Aufsteiger SSV Weyerbusch mit 8:0 in die Schranken. Die Klatsche scheint ein „Hallo-Wach“ bei der Elf von Trainer Stefan Bischoff ausgelöst zu haben. Auch den Trainer hat die Klatsche genervt, mittlerweile kann er das Ergebnis aber auch einschätzen. „Der Spielverlauf war auch gegen uns. Es waren hohe Temperaturen, ein großer Platz, der Gegner ging motiviert in ihr erstes Heimspiel. Und, – das muss man so sagen – Rennerod war sicherlich auch der stärkste Gegner, den wir bisher hatten“, so Bischoff.

„Wir mussten nachlegen und haben direkt danach intensiv gearbeitet.“

Stefan Bischoff, Trainer SSV Weyerbusch, über den Fitnesszustand zu Saisonbeginn.

Eine Stellschraube wollte er aber hinterher drehen: die der Fitness. „Wir mussten nachlegen und haben direkt danach intensiv gearbeitet.“ Dass das schon in der Woche darauf Früchte trägt, hatte er vorher nicht eingeplant. „Das Wissen-Spiel war eigentlich ein Bonusspiel, gegen den amtierenden Meister. Danach kamen eher die Mannschaften, die irgendwo bei uns sind. Bis dahin wollten wir die Fitness aufgearbeitet haben.“ Statt den befürchteten schweren Beinen im Heimspiel gegen Wissen II, gab es einen souveränen 4:0-Sieg. „Vielleicht gibt man gegen den Meister noch einmal etwas mehr. Wir haben es überragend gemacht“, blickt der SSV-Trainer zurück.

i Wie Kölns Lukas Kwasniok im Trikot an der Seitenlinie? Zumindest vor der Saison posierte Stefan Bischoff für die Kaderfotos im Trikot. Der Aufstiegstrainer ist mit dem aktuellen Saisonverlauf beim SSV Weyerbusch zufrieden. Jürgen Augst

Und die Formkurve stieg weiter. Nach einem kleinen Dämpfer, der 1:2-Niederlage im Kreispokal bei den Sportfeunden Ingelbach (Bischoff: „Auch hier war unser Spiel gut. Du hättest das gewinnen müssen, aber dann ist es eins von 50 Spielen, das du verlierst. Das passiert halt mal.“), feierte die Bischoff-Elf drei weitere Liga-Siege. Zuletzt bei der SG Mittelhof war da auch ein wenig Glück dabei. „Nach einer ordentlichen ersten Viertelstunde haben wir das ein wenig weggeschenkt“, warnt Bischoff. Der Aufsteiger konnte sich auch bei Torwart Kevin Kollikowski bedanken, der zwei Strafstöße entschärfte. „Wir haben dann umgestellt und über die individuelle Qualität das Spiel für uns entschieden“, weiß der Trainer.

Allen voran Neuzugang und Ex-Oberligaspieler Leonardo dos Santos mache immer wieder den Unterschied. „Der tut unserem Offensivspiel natürlich gut. Er ist ein Stückweit unberechenbar und setzt auch die Mitspieler für die Gegner unberechenbar ein“, lobt Bischoff seinen spielenden Co-Trainer.

Alpenrod als „Brett“, dass gebohrt werden muss

Dos Santos muss auch in den kommenden zwei Wochen diese Unberechenbarkeit aufblitzen lassen, geht es für den SSV nun gegen zwei Bezirksliga-Absteiger. Den Anfang macht das Spiel gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (So., 15 Uhr). Die Elf von Spielertrainer Björn Hellinghausen feierte nach zwei Remis zum Start, zwei Siege, unterlag zuletzt aber der SG Altenkirchen, die in der kommenden Woche auf Bischoff und Co. warten. Bischoff hat die Niederlage wahrgenommen, warnt aber trotzdem vor Alpenrod. „Das ist eine gefestigte Mannschaft, die Niederlage wird sie nicht umhauen. Sie werden die richtigen Schlüsse ziehen und dann wird da ein Brett kommen. Mal sehen, ob wir das dann auch bohren können.“

Dem Weyerbuscher Bohrer werden jedoch wichtige Schneiden fehlen. Kapitän Justus Hassel sowie die Dielmanns Moritz und Pascal weilen im vorher geplanten Urlaub. Mit Nils Eßer fehlt zudem „unser wichtigster Sechser“, wie Bischoff berichtet. „Aber das ist doch das Schöne am Fußball, dass man das über die Mannschaft abfangen kann. Dafür haben wir den breiten Kader.“

i Björn Hellinghausen (links, hier im Bezirksligaspiel gegen Wallmenroth in der vergangenen Saison) traf in dieser Saison bereits fünf Mal. Insgesamt trafen die Alpenroder 15 Mal, genau wie der kommende Gegner SSV Weyerbusch. Die SG Wallmenroth um Tim Lück (im Leibchen) wollen nach dem Sieg in Rennerod auch im Heimspiel gegen Wissen II nachlegen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2024

Hellinghausen will mit seiner Elf „nach der ersten Saisonniederlage zurück in die Erfolgsspur finden“. Dabei weiß der erfahrene Offensivspieler, dass sie „auf die Mannschaft der Stunde“ treffen. „Sie verfügen über enorme Qualität in der Offensive“, so Hellinghausen. Der Spielertrainer rechnet mit einem Spiel auf Augenhöhe, „in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“.

Der Blick auf die anderen Plätze: Doppeltes Duell in Liga und Pokal – Nachbarschaftsduell in Gebhardshain

SV Adler Niederfischabch – SG Hammer Land/Bruchertseifen/Eichelhardt (Sa., 17 Uhr). Nach dem Auftaktsieg in Niederdreisbach gingen die „Adlerträger“ zuletzt viermal komplett leer aus. Immerhin konnten sie unter der Woche ein wenig Selbstvertrauen sammeln. Im Kreispokal gab es einen 3:1-Erfolg bei B2-Ligist SG Hemmerich. Gegner in der dritten Runde, die am Mittwoch gespielt wird? Genau, die SG Hammer Land. Die Gäste aus Hamm und Umgebung wollen nach drei Niederlagen zuletzt zurück in die Erfolgsspur.

VfB Niederdreisbach – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut (So., 15 Uhr). Die zwei Saisonsiege bejubelte der VfB jeweils am heimischen Koppelberg. Auch der erste Verfolger von Spitzenreiter Weitefeld wird sich strecken müssen. Das weiß Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg: „Da wartet eine der schwersten Auswärtsaufgaben der laufenden Saison auf uns.“ Boddenberg erwartet ein „intensives Spiel“, in dem seine Elf aber „bestehen“ und „mit Zählbaren nach Hause fahren“ will. „Nach der ünnötigen Niederlage gegen Wallmenroth stehen wir etwas unter Druck, wenn wir weiterhin ganz oben mitmischen möchten“, so der in Heiligenroth lebende Trainer.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth – SG Altenkirchen/Neitersen (So., 15 Uhr). „Personell sind wir etwas gebeutelt am Sonntag, trotzdem haben wir einen breiten Kader. Ich gehe davon aus, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld bringen“, sagt Stefan Häßler, Trainer des Spitzenreiters aus Weitefeld. Der langjährige Bezirksliga-Dino ist weiterhin verlustpunktfrei – und will das auch bleiben. „Die Ergebnisse sind natürlich super, wir haben teilweise aber in den Spielen noch Luft nach oben.“ Auch wenn die Gäste erst einen Sieg auf der Habenseite haben, warnt Häßler: „Wenn sie komplett sind, dann gehören sie ganz vorne hin. Letzte Woche waren sie das und haben dann direkt gewonnen.“ Es waren die ersten drei Punkte des Absteigers. Nun kann es aus Sicht von Trainer Felix Ba Bly mit der Aufholjagd losgehen. Eine interessante Konstellation auf dem Rasenplatz in Friedewald.

SG Atzelgift/Nister – SG Mittelhof/Niederhövels (So., 15 Uhr). „Durch unseren ersten Sieg letzte Woche, sind wir – denke ich – in der Liga noch ein Stückweit mehr angekommen. So haben wir den Anschluss behalten und hast nun ein Heimspiel gegen einen Gegner, der auch vier Punkte hat. Wir sind also in der Pflicht zu Hause und wollen da weitermachen, wo wir in den letzten zwei Spielen aufgehört haben“, sagt Atzelgifts Trainer Jörg Mockenhaupt, der ein „umkämpftes Spiel“ erwartet. Vier Tore in Altenkirchen, drei Tore in Alpenrod, und wenn gegen Weyerbusch nicht zwei Elfmeter vergeben worden wären, hätten die Mittelhofer auch am vergangenen Wochenende wieder drei Mal getroffen. Haben sie nciht und auch in Alpenrod hagelte es sechs Gegentreffer, sodass der 4:2-Erfolg in Altenkirchen der einzige „Dreier“ war. Hinzu kommt ein Punkt aus dem Auftaktremis gegen Schönstein.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – VfB Wissen II (So., 15.30 Uhr, in Wallmenroth). Beim 13:1-Kreispokalsieg beim TuS Bitzen konnte sich der Bezirksligaabsetiger vor dem Kräftemessen mit der Wissener Rheinlandligareserve warmschießen. Zudem wird der Auswärtssieg gegen Rennerod Rückenwind geben. „Wir haben die drei Punkte mitgenommen. Für ein Auswärtsspiel beim Tabellenersten haben wir das einigermaßen gut gemacht. Am Ende zählen die drei Punkte“, sieht SG-Trainer Florian Kempf noch Luft nach oben. Gegen die VfB-Reserve wird es nicht einfacher. „Wissen bringt einfach Qualität mit auf den Platz. Wir dürfen auf keinen Fall nachlassen, wollen aber zu Hause die drei Punkte behalten.“ Bei den Wissener setzte es am vergangenen Wochenende einen Rückschlag – der zweite in der Saison gegen einen Aufsteiger. Am zweiten Spieltag setzte es eine 0:4-Niederlage in Weyerbusch, vergangene Woche unterlag man 1:3 zu Hause gegen die SG Gebhardshainer Land. Wie gut, dass es am Sonntag gegen einen Absteiger und nicht Aufsteiger geht. Steigern muss sich der amtierende Meister auf alle Fälle, das wird auch Trainer Emre Bayram wissen.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – Spfr Schönstein (So., 16 Uhr, in Gebhardshain). Der zweite Saisonsieg in Wissen hat gut getan, nun will die Mannschaft um Trainer Heiko Schnabel gegen die Sportfreunde nachlegen. „Wir hoffen, dass wir an das Wissen-Spiel anknüpfen können. Spiele gegen Schönstein sind immer etwas Besonderes, weil man sich so gut kennt und einfach Freundschaften gegeneinander spielen“, so Schnabel, der auf eine „schöne Kulisse“ hofft. Die Nachbarn stehen auch in der Tabelle punktgleich beeinandern (7. Schönstein, 8. Gebhardshainer Land).