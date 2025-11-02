A1: Rennerod ist neuer Erster SSV Weyerbusch fügt Weitefeld die erste Niederlage bei Günter Gerhardt 02.11.2025, 22:55 Uhr

i Pokal-Revanche geglückt – und die Belohnung folgte zugleich: Die SG Rennerod (in Schwarz-Rot von links: Daniel Brockmann, Niklas Hecht, Michael Loewen) konnte sich mit 2:0 im Auswärtsspiel bei der SG Alpenrod (Mitte mit Jannik Schumann) durchsetzen. Da der Tabellenführer zeitgleich patzte, ist die Boddenberg-Elf nun neuer Ligaprimus. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Überraschend deutlich musste sich der bisherige Spitzenreiter gegen den starken Aufsteiger geschlagen geben und die SG Rennerod vorbeiziehen lassen. Der neue Primus ist dank des um dreizehn Treffer besseren Torverhältnisses vorne.

Kleine Überraschung in der Kreisliga A1: Weitefeld kassiert gegen Aufsteiger Weyerbusch die erste Saisonniederlage und muss damit die Tabellenführung an Rennerod, die einen Sieg in Alpenrod einfuhren, abgeben. Mit dem vierten Sieg in Folge (2:0 gegen Wallmenroth) belegen die Adler aus Niederfischbach nach einem holprigen Saisonstart mittlerweile Platz vier in der Tabelle.







