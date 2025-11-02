Überraschend deutlich musste sich der bisherige Spitzenreiter gegen den starken Aufsteiger geschlagen geben und die SG Rennerod vorbeiziehen lassen. Der neue Primus ist dank des um dreizehn Treffer besseren Torverhältnisses vorne.
Kleine Überraschung in der Kreisliga A1: Weitefeld kassiert gegen Aufsteiger Weyerbusch die erste Saisonniederlage und muss damit die Tabellenführung an Rennerod, die einen Sieg in Alpenrod einfuhren, abgeben. Mit dem vierten Sieg in Folge (2:0 gegen Wallmenroth) belegen die Adler aus Niederfischbach nach einem holprigen Saisonstart mittlerweile Platz vier in der Tabelle.