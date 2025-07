„The same procedure as every year“, könnte auch diesmal wieder das Motto bei den Sportfreunden Schönstein lauten. Denn geändert hat sich auch vor dieser Saison nur wenig. Marcus Meyer, seit 2013 Spielertrainer und damit dienstältester Trainer aller A-Ligisten, denkt auch noch nichts ans Aufhören.

„Wir hätten natürlich gerne mehr Neuzugänge gehabt, aber Spieler hier auf die Asche zu locken, ist extrem schwierig.“

Marcus Meyer, Trainer Sportfreunde Schönstein

„So lange es noch geht und Spaß macht, mache ich weiter“, betont er. Dass auch der Kader nahezu unverändert ist, sei allerdings eher aus der Not heraus geboren. „Wir hätten natürlich gerne mehr Neuzugänge gehabt, aber Spieler hier auf die Asche zu locken, ist extrem schwierig“, so Meyer.

Hinzu kommt, dass die Schönsteiner seit drei Jahren keine eigene A-Jugend mehr haben, aus der Nachwuchskräfte aushelfen oder herauswachsen könnten. „Wir werden also wieder versuchen, uns irgendwie durchzuboxen“, gibt er einen Ausblick auf die kommende Saison. Wenn aber erneut „the same procedure as every year“ eintritt, sollte auch in der achten Saison im Kreisoberhaus am Ende der Klassenerhalt stehen.