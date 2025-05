Das Ringen um den Staffelsieg ist in der Kreisliga A3 nach dem Remis der SG Hundsangen II am Altendiezer Lahnblick und dem 5:2-Erfolg des FC Kosova Montabaur beim dadurch als zweiten Absteiger feststehenden TuS Katzenelnbogen/Klingelbach ebenso offen wie die Frage, wer als Drittletzter runter in die B-Klasse muss.

VfL Altendiez - SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 1:1 (1:0). Zwar blieb der Gast im kreisübergreifenden Derby auf fremdem Terrain letztlich ungeschlagen, büßte aber am Lahnblick im Kampf um den Staffelsieg zwei Zähler ein. Dabei funkten die Bimbeskicker in personeller Hinsicht zwar SOS, imponierten aber mit einer leidenschaftlichen Vorstellung. „Mit dem Rücken zur Wand hat unsere Mannschaft ihr Herz auf dem Platz gelassen und sich den Punkt redlich verdient“, bilanzierte VfL-Spielertrainer Marcel Hannappel. Die Vorentscheidung vor Augen hatte der Altendiezer Schützenkönig Yannick Altmann, der aber einen Strafstoß am von Tim Heinz gehüteten Kasten des Spitzenreiters vorbei setzte (70.). Die „Strafe“ der Kombinierten folgte nahezu postwendend. Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 1:0 Yannick Altmann (3.), 1:1 Leon Carlos Weber (72.). Zuschauer: 70.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach - FC Kosova Montabaur 2:5 (1:1). Nach weitgehend ausgeglichenem erstem Abschnitt, in dem die Flecker mehr aus ihren Hochkarätern hätten machen können, stellte der FCK am Hellenhahn nach Wiederanpfiff schnell die Weichen auf Sieg und sofortigen Wiederaufstieg. „Da hat sich ihre große Qualität durchgesetzt“, lobte TuS-Trainer Manuel Haberzettl, der den in Schottland weilenden Chef Jan Noppe an der Seitenlinie vertrat. Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 0:1 Aarber Bardhaj (23.), 1:1 Felix Wick (27.), 1:2 Laurent Misini (47.), 1:3, 1:4 beide Muhamet Pajic (52., 83.), 2:4 Felix Wick (84.), 2:5 Altrim Pajaziti (90.+1). Gelb-Rote Karte: Benjamin Schaffner (71., TuS KK, wiederholtes Foulspiel). Rote Karte: Safak Yildiz (67., FC Kosova, Foulspiel). Zuschauer: 100.

TuS Holzhausen - SG Mühlbachtal 2:2 (2:1). Wem das Remis wohl eher hilft? „Nach knapp 30 Minuten haben wir das Fußball spielen eingestellt“, war TuS-Trainer Maximilian Minor sauer, dass seine Schützlinge die frühe 2:0-Führung noch aus der Hand gaben. Kollege Steffen Schmidt war „einfach froh über den Punkt“ und lobte die „bemerkenswerte Schiedsrichterleistung“. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0 Jules Kornas (3.), 2.0 Lukas Mifka (7.), 2.1 Alexander Krug (44.), 2.2 Darius Kaiser (49.). Gelb-Rote Karte: Johannes Bräutigam (68., SG, wegen Foulspiels und angeblicher Schwalbe). Zuschauer: 100.

SV Diez-Freiendiez - SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 1:3 (1:0). Lange sah’s am Wirt nach einer Überraschung und einem herben Dämpfer für die Aufstiegsträume von BoReiBo aus. Doch dann drehte der Favorit in Überzahl den Spieß doch noch um und vergrößerte die Abstiegssorgen des Teams von Serkan Akcakaya. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt das zweite Tor nachzulegen“, so Akcakaya. Kollege Andreas Nickel sagte: „Wir haben erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel gefunden.“ Beide Kontrahenten blicken nun „Endspielen“ entgegen: Der SV gastiert zum Kellerduell in Bad Ems, die SG erwartet den TuS Niederahr im Kampf um den Platz in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Julius Duchscherer (1.), 1:1 Jannik Schmidt (76.), 1:2 Eigentor (86.), 1:3 Laurenz Beilstein (90.+4). Gelb-Rote Karte: Kevin Fischer (56., SV, wiederholtes Foulspiel. Zuschauer: 50.

TuS Singhofen - Spfr Bad Ems 2:4 (2:1). Die Sportfreunde lösten die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Tabellenletzten und hoffen weiter auf ein Happy End. Trainer Süleyman Düzce bilanzierte nach dem ersehnten ersten Dreier in seiner Amtszeit bei den Kurstädtern: „Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und verdient gewonnen. Wichtig war, dass wir uns nach dem Rückstand nicht aufgegeben haben.“ TuS-Coach Steffen Richter hatte ein „sehr ausgeglichenes Spiel“ gesehen, bei dem ein Unentschieden gerechter gewesen wäre. „Letztendlich hatten die Emser das entscheidende Spielglück auf ihrer Seite.“ Schiedsrichter: Justin Geiß. Tore: 0:1 Artur Weber (16.), 1:1 Florian Peters (24.), 2:1 Alen Kopic (35.), 2:2 John Ziegert (67.), 2:3 Robin Friedrich Reinhardt (70.), 2:4 Nico Plagemann (90.+6). Zuschauer: 70.

TuS Niederahr - TuS Gückingen 7:3 (5:0). Die geretteten Schwarz-Gelben vom Königstein verspielten im ersten Durchgang ihre Chancen auf ein Erfolgserlebnis. „Das war ein gebrauchter Tag von uns“, so Gückingens Trainer Mehmet Dragusha. Dennoch steckte seine Elf nicht auf und gewann immerhin den zweiten Abschnitt. Der TuS fiebert nun dem Knüller in Bornich entgegen. Schiedsrichter: Enrico Tampe. Tore: 1:0, 2:0 beide Jonas Pörtner (1., 13.), 3:0 Noah Kachler (31.), 4:0 Jonas Pörtner (43.), 5:0 Noah Kachler (45.), 5:1 Mustafa Celik (51.), 5:2 Johannes Moog (55.), 6:2, 7:2 beide Jonas Pörtner (57., 72.), 7:3 Darius Kloft (73.). Zuschauer: 120.

SG Elbert/Horbach - SG Birlenbach/Schönborn 1:1 (0:0). Der Gast entführte einen wertvollen Zähler aus Oberelbert. „Mit nur 13 Leuten haben wir das Beste herausgeholt“, war Trainer Tim Detrois zufrieden mit dem 27. Punkt in dieser Saison. Schiedsrichter: Anabel Tampe. Tore: 0:1 Tarek Braun (72.), 1:1 Mario Schaaf (79.). Zuschauer: 60.