Überraschende Ergebnisse
Spitzentrio aus Plaidt, Kottenheim und Insul schwächelt
Der Grafschafter Vinzenz Schneider (vorn am Ball) köpft den Ball aus der Gefahrenzone – die GSG besiegte im Derby die SG Inter S
Der Grafschafter Vinzenz Schneider (vorn am Ball) köpft den Ball aus der Gefahrenzone – die GSG besiegte im Derby die SG Inter Sinzig/Bad Breisig (weiße Trikots) mit 2:1.
Martin Gausmann

Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 bot überraschende Wendungen: Spitzenreiter FC Plaidt schwächelt, Schlusslicht Niederzissen kassiert bittere Niederlage, während DJK Plaidt mit einem Überraschungssieg aufhorchen lässt.

Lesezeit 4 Minuten
Eine ganze Reihe an Überraschungen hatte der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 zu bieten. Das bisherige Kellerkind DJK Plaidt gewann beim Tabellenzweiten TuS Kottenheim, die FSG Vordereifel entschied das Aufsteiger-Duell beim Tabellendritten SG Ahrtal für sich.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport