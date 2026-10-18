Überraschende Ergebnisse Spitzentrio aus Plaidt, Kottenheim und Insul schwächelt Daniel Fischer 18.10.2026, 19:35 Uhr

i Der Grafschafter Vinzenz Schneider (vorn am Ball) köpft den Ball aus der Gefahrenzone – die GSG besiegte im Derby die SG Inter Sinzig/Bad Breisig (weiße Trikots) mit 2:1. Martin Gausmann

Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 bot überraschende Wendungen: Spitzenreiter FC Plaidt schwächelt, Schlusslicht Niederzissen kassiert bittere Niederlage, während DJK Plaidt mit einem Überraschungssieg aufhorchen lässt.

Eine ganze Reihe an Überraschungen hatte der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 zu bieten. Das bisherige Kellerkind DJK Plaidt gewann beim Tabellenzweiten TuS Kottenheim, die FSG Vordereifel entschied das Aufsteiger-Duell beim Tabellendritten SG Ahrtal für sich.







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