Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 bot überraschende Wendungen: Spitzenreiter FC Plaidt schwächelt, Schlusslicht Niederzissen kassiert bittere Niederlage, während DJK Plaidt mit einem Überraschungssieg aufhorchen lässt.
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Eine ganze Reihe an Überraschungen hatte der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 zu bieten. Das bisherige Kellerkind DJK Plaidt gewann beim Tabellenzweiten TuS Kottenheim, die FSG Vordereifel entschied das Aufsteiger-Duell beim Tabellendritten SG Ahrtal für sich.