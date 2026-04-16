SG Maifeld will profitieren Spitzenspiel zwischen Ahrweiler II und Alemannia Plaidt Jan Müller 16.04.2026, 15:19 Uhr

i Könnten sich nach oben befördern: Die SG Maifeld-Elztal (rote Trikots) könnten zu den Profiteuren des Spieltags werden. Jörg Niebergall

Die Kreisliga Staffel A5 steht vor einem spannenden 21. Spieltag: Topspiel zwischen FC Plaidt und Ahrweiler BC II, während Überraschungen und dramatische Wendungen den Abstiegskampf prägen könnten.

Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel A5 könnte ein vorentscheidender werden. Während sich nahezu die halbe Liga noch im Kampf um den Klassenverbleib befindet, steigt am Samstagabend auf dem Kunstrasen neben dem Apollinarisstadion das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen Primus FC Plaidt und dem ärgsten Verfolger Ahrweiler BC II.







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