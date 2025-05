Im Dreikampf an der Spitze der A2 ist noch einiges möglich: Der SV Windhagen hat es als einziges Team in der Hand, die Meisterschaft mit einem Sieg klarzumachen. Die Verfolger müssen im direkten Duell liefern und einen Ausrutscher des Ersten hoffen.

Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 spitzt sich die spannende Lage noch einmal zu: Während an der Spitze noch um den Aufstieg gekämpft wird, geht es für andere Teams um den Klassenverbleib oder einen versöhnlichen Saisonabschluss.

SSV Heimbach-Weis – FV Rheinbrohl (Fr., 20 Uhr/Hinspiel: 1:1). Mit 20 Punkten belegt der SSV Heimbach-Weis in der Rückrundentabelle den vierten Platz. „Unsere Spiele gegen Rheinbrohl waren in der Vergangenheit immer eng und auf Augenhöhe, das Gleiche erwarte ich auch für Freitagabend. Wir sind 2025 zu Hause noch ungeschlagen und wollen das auch bleiben, um die Saison in der oberen Hälfte zu beenden“, erklärt der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian. Der Rheinbrohler Trainer Carsten Bent fordert von seiner Elf eine Steigerung: „In den letzten Wochen haben wir oftmals deutlich unter unseren Fähigkeiten gespielt. Ich wünsche mir, dass wir uns nochmal mit einem guten Spiel in die Sommerpause verabschieden.“

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SV Ataspor Unkel (So., 15 Uhr in Niederbreitbach/4:3). Der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach sehnt das Saisonende herbei: „Die Mannschaft und ich sind froh, wenn wir am Sonntag in die Sommerpause gehen können. Wir hatten eine Menge an schweren Verletzungen zu verkraften, die wir teilweise noch mit in die neue Saison tragen werden. Wir brauchen jetzt etwas Abstand, Luft und neue Motivation, um auch in der kommenden Saison in der Liga nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel und möchten unseren Fans ein attraktives Spiel bieten.“ Der SV Ataspor Unkel verabschiedet sich mit der Partie in Niederbreitbach von der Bildfläche und wird in der Saison 2025/26 nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Das letzte Spiel findet ausgerechnet dort statt, wo der SV Ataspor 2021 den Gewinn des Kreispokals der A- und B-Klassen und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – SV Windhagen (So., 15.30 Uhr in Urbach-Dernbach/1:3). Der SG Puderbach droht ein Doppelabstieg, denn bei einem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A müsste die zweite Mannschaft aus der B-Klasse absteigen. Um dies zu verhindern, muss das Team mit der schlechtesten Defensive (75 Gegentore) über sich hinauswachsen gegen den Tabellenführer. Der SV Windhagen möchte den letzten Schritt gehen und nach zwei Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt machen, wie Trainer Enes Özbek unterstreicht: „Wir wollen das Ding durchziehen am Sonntag!“

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SV Roßbach/Verscheid (So., 15.30 Uhr in Willroth/1:1). Die SG Ellingen möchte mit dem dritten Sieg in Folge die 40-Punkte-Marke knacken und die Saison auf dem vierten Tabellenplatz beenden. Nach dem zehnten Platz im Vorjahr beendet der ehemalige Oberligist Roßbach diese Saison definitiv auf einem einstelligen Rang angesichts eines Vorsprungs von drei Zähler und des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem Zehnten Oberlahr.

SC Bendorf-Sayn – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15.30 Uhr/1:1). Nach der Hinrunde lag der Neuling aus Bendorf mit neun Zählern auf dem letzten Platz. In der Rückrunde hat sich die Elf von Trainer Lars Johannsen immer besser zurechtgefunden in der neuen Spielklasse und sammelte stolze 17 Punkte, was in der Rückrundentabelle Platz 5 bedeutet. Mit einem Sieg im Löwen-Duell hätte Bendorf mindestens ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib sicher. Neustadt konnte sich bereits vergangene Woche durch den überraschenden Sieg gegen Vettelschoß endgültig retten und möchte beim Saisonfinale den langjährigen Kapitän Dominik Ley in seinem letzten Spiel standesgemäß in den fußballerischen Ruhestand verabschieden.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 15.30 Uhr in St. Katharinen/1:1). Die erste Niederlage des Jahres kam für die SG Vettelschoß zur Unzeit, denn durch das 0:2 in Fernthal gab der Bezirksliga-Absteiger die Trümpfe im Titel-Dreikampf aus der Hand. Jetzt soll zu Hause mit dem elften Heimsieg der Saison zumindest die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga klargemacht werden. Das gleiche Ziel hat der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der mit 31 von 36 möglichen Punkten die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist. Bei einem Unentschieden käme es am kommenden Mittwoch zu einem Entscheidungsspiel zwischen beiden Mannschaften auf neutralem Platz, wenn der SV Windhagen nicht gleichzeitig bei der SG Puderbach verlieren sollte und damit alle drei Titelanwärter punktgleich wären.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG Haiderbach/Sessenbach (So., 15.30 Uhr in Oberlahr/2:4). Mit dem vierten Heimsieg in Folge kann der VfL Oberlahr aus eigener Kraft eine zweite Saison im Kreisliga-Oberhaus buchen, ohne auf die Ergebnisse auf den anderen Plätzen schauen zu müssen. Der Mitaufsteiger SG Haiderbach verabschiedet sich hingegen nach einem Jahr wieder aus der Kreisliga A. Ein Grund für den Abstieg ist sicherlich die eklatante Auswärtsschwäche mit nur vier Zählern aus zwölf Partien.