Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnt die Hannappel-Elf wieder. Während Wissen II und Rennerod weiter dran bleiben, musste das Topspiel in Guckheim aufgrund der Ereignisse in Weitefeld abgesetzt werden.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge feierte Herschbach im Meisterschaftsrennen drei wichtige Punkte gegen Mittelhof. Die Verfolger Rennerod und Wissen bleiben durch eigene Siege jedoch dran am Spitzenreiter. Im Keller schlägt Schönstein erwartungsgemäß die bisher sieglose DJK Friesenhagen und verlässt damit vorerst die direkten Abstiegsränge.

Spiel der Woche

SG Guckheim/Kölbingen – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald. Das Spiel wurde aufgrund der Ereignisse in Weitefeld abgesagt.

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 3:2 (0:0). Auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz in Seck taten beide Mannschaften in Durchgang eins nicht viel für den Führungstreffer, sodass es torlos in die Kabine ging. Michael Löwen gelang dann nach der Pause die Führung für die Hausherren (59.), welche kurze Zeit später durch einen Treffer von Nick Loewen (65.) ausgebaut wurde. Ein direkt verwandelter Freistoß von Johannes Derscheid (75.) gab den Gästen dann wieder Hoffnung. Der Querbalken verhinderte kurz darauf dann den Ausgleich durch Jan Ebers. Erneut Michael Löwen sorgte für das 3:1 von Rennerod. Sven Rademacher betrieb dann in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik für Westerburg.

Sportfreunde Schönstein – DJK Friesenhagen 7:1 (3:1). Auf dem Hartplatz in Schönstein wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gegen das abgeschlagene Schlusslicht gerecht und feierten ein kleines Torfestival. Gerade der vierfache Torschütze Sebastian Simon wusste bei dieser Partie zu glänzen. Die Tore: 1:0, 3:1, 4:1 und 5:1 Sebastian Simon (15., 45., 66., 71.), 1:1 Tom Reinmann (30.), 2:1 René Meyer (35.), 6:1 Phillip Pöttgen (79.), 7:1 Marcus Meyer (81.)

SG Hammer Land Bruchertseifen – VfB Wissen II 0:2 (0:1). In der ersten Halbzeit verlief die Partie sehr ausgeglichen. Kurz vor der Pause zirkelte Gästespieler Marlon Schumacher einen Freistoß ins Tor der SG und brachte damit Wissen in Führung (40.). In Durchgang zwei entwickelte der Tabellenzweite ein spielerisches Übergewicht und baute die Führung durch einen Abstaubertreffer von Maik Schnell (53.) nach einem Freistoß aus. Diese Führung brachte Wissen ungefährdet über die Zeit.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Mittelhof/Niederhövels 3:0 (2:0). Ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit durch Pascal Merl (39.) und Timon Konstantinidis (45.) brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Herschbach musste dann die ersten fünfzehn Minuten nach der Pause eine kurze Drangphase der Gäste überstehen, ehe Julian Hannappel mit seinem Tor für den 3:0-Endstand der Partie sorgte. Herschbachs Trainer Dirk Hannappel fiel nach der Partie ein Stein vom Herzen: „Nach den Niederlagen gegen Hamm und in Wissen hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Das Spiel war nicht sehr schön, aber erfolgreich.“

SG Herdorf – SG Lasterbach Neunkirchen 1:1 (0:0). Die Partie wurde von vielen Zweikämpfen und hohen Bällen bestimmt. Torraumszenen waren Mangelware, sodass es bis zur 82. Spielminute dauerte, ehe Jannick Kessler die Führung für die Hausherren besorgte. Diese hielt aber nicht lange, denn Luca Reichmann glich mit einem direkten Freistoß und seinem 21. Saisontreffer wenig später aus (84.). In der Nachspielzeit musste Herdorfs Anil Ergül mit einer gelb-roten Karte (wiederholtes Meckern) noch vorzeitig den Platz verlassen. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung.