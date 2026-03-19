Maifeld gegen Schlusslicht Spitzenreiter Plaidt empfängt SG Saffig zum Derby Jan Müller 19.03.2026, 16:11 Uhr

i Die SG Ettringen/St. Johann um Spielertrainer Eike Idczak (links) und Patrick Krajewski (rechts) müssen auf ihren rotgesperrten Kapitän Max Schlich verzichten. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisligastaffel A5 bleibt es spannend: Spitzenreiter Plaidt empfängt Saffig zum Derby, während sich Remagen und Dernau zum Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg begegnen.

In der Fußball-Kreisliga A5 bleibt es vor allem im Abstiegskampf weiter hoch spannend: Gleich sechs Mannschaften befinden sich derzeit im Kreis derer, die den Tabellenkeller entweder meiden oder entkommen wollen. Ligaprimus FC Plaidt empfängt derweil am Sonntag die SG Saffig/Miesenheim zum Derby.







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