In der Fußball-Kreisligastaffel A5 bleibt es spannend: Spitzenreiter Plaidt empfängt Saffig zum Derby, während sich Remagen und Dernau zum Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg begegnen.
Lesezeit 4 Minuten
In der Fußball-Kreisliga A5 bleibt es vor allem im Abstiegskampf weiter hoch spannend: Gleich sechs Mannschaften befinden sich derzeit im Kreis derer, die den Tabellenkeller entweder meiden oder entkommen wollen. Ligaprimus FC Plaidt empfängt derweil am Sonntag die SG Saffig/Miesenheim zum Derby.