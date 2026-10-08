Topspiel bereits am Freitag Spitzenreiter Neitersen empfängt stärksten Aufsteiger Jona Heck

Marco Rosbach 08.10.2026, 15:30 Uhr

i Die SG Neitersen/Altenkirchen (in Rot Luca Breitenbach) will mit einem Sieg gegen Hattert den Abstand auf Gebhardshain und die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Blau) wahren. Manfred Böhmer/balu

Die SG Neitersen/Altenkirchen ist in der Kreisliga A1 das Team der Stunde. Am Wochenende empfängt die SG den starken Aufsteiger aus Hattert zum Kräftemessen. Der zehnte Spieltag streckt sich über drei Tage.

Der zehnte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist auf drei Tage gestreckt. Los geht’s am Freitagabend mit dem Verfolgerduell in Herschbach und dem Derby am Samstag in Elsoff, ehe am Sonntag zur gewohnten Zeit die restlichen Partien folgen. Dann steht vor allem die Partie des Spitzenreiters SG Neitersen gegen den starken Aufsteiger SSV Hattert im Fokus.







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