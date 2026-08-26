Noch wartet der FV Rheinbrohl auf seinen ersten Saisonsieg in der Kreisliga A2. Gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg will der FV erstmals in dieser Runde dreifach punkten.
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Der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wird am Donnerstag um 19.30 Uhr mit der Partie FV Rheinbrohl gegen SG Feldkirchen/Hüllenberg eröffnet. Beim FV Rheinbrohl nimmt Trainer Carsten Bent viel Positives mit aus dem 3:3 gegen Ellingen und will nun den ersten Saisonsieg einfahren: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen einen der Topfavoriten der Liga absolut konkurrenzfähig ist.