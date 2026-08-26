Rheinbrohl gegen Feldkirchen Spieltag in der A2 wird bereits am Donnerstag eröffnet Daniel Korzilius 26.08.2026, 07:24 Uhr

i Die SG Feldkirchen/Hüllenberg (dunkelblaue Trikots, hier im Spiel gegen den VfL Wied Niederbieber) bestreitet am Donnerstag ein Gastspiel in Rheinbrohl. Jörg Niebergall

Noch wartet der FV Rheinbrohl auf seinen ersten Saisonsieg in der Kreisliga A2. Gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg will der FV erstmals in dieser Runde dreifach punkten.

Der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wird am Donnerstag um 19.30 Uhr mit der Partie FV Rheinbrohl gegen SG Feldkirchen/Hüllenberg eröffnet. Beim FV Rheinbrohl nimmt Trainer Carsten Bent viel Positives mit aus dem 3:3 gegen Ellingen und will nun den ersten Saisonsieg einfahren: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen einen der Topfavoriten der Liga absolut konkurrenzfähig ist.







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