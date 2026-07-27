Jüngst trafen sich die Vereine des Fußballkreises Westerwald/Sieg in Hachenburg zu ihrem alljährlichen Staffeltag. Dabei wurde auch über die Einteilung der Spielklassen gesprochen.
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Kürzlich fand in der Geschäftsstelle der Westerwald Bank eG in Hachenburg der diesjährige Staffeltag des Fußballkreises Westerwald/Sieg statt. Knapp 70 Vereinsvertreter hatten sich eingefunden, um einen kurzen Rückblick über die abgelaufene Saison, anstehende Regeländerungen zur neuen Saison und aktuelle Infos vom Kreisvorstand zu erfahren, ehe im Anschluss noch letzte Unklarheiten zum Spielplan zwischen den Vereinen besprochen werden konnten.