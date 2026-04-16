Spruchkammer prüft Sachverhalt Spielabbruch in Plaidt: Jetzt droht Dernau eine Strafe Jan Müller 16.04.2026, 16:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Spielabbruch in der Kreisliga A 5: Spitzenreiter Plaidt gegen Dernau/Mayschoß endet abrupt. Überraschende Folgen und Diskussion um Fair-Play entfachen. Details und Stimmen im Artikel.

Der Spielabbruch des vergangenen Sonntags in der Fußball-Kreisliga A 5 zwischen Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt und der SG Dernau/Mayschoß hat nicht nur hohe Wellen geschlagen, sondern auch für Verwunderung gesorgt. Zur Erinnerung: Die Gäste von der Ahr waren nur mit sieben Spielern an den Plaidter Pommerhof gereist, wovon sich Kapitän Peter Müller innerhalb der ersten fünf Minuten verletzte, sodass die Partie bereits nach kurzer Zeit ...







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