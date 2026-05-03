Viel Dramatik in der Fußball-Kreisliga A 5: Spitzenreiter Plaidt strauchelt, während Ahrweiler BC II mit einem 5:0-Kantersieg die Tabellenführung übernimmt. Unheimlich spannend geht es auch am anderen Ende der Tabelle zu.
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In der Fußball-Kreisliga A 5 spitzen sich das Meisterschaftsrennen und der Abstiegskampf immer mehr zu. Während der Langzeit-Spitzenreiter FC Plaidt sowohl das Topspiel bei der SG Maifeld-Elztal als auch die Tabellenführung verlor, geht es im Tabellenkeller komplett vogelwild zu.