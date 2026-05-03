ABC-Reserve ist jetzt vorn Spannender Abstiegskampf und ein neuer Tabellenführer Jan Müller 03.05.2026, 19:16 Uhr

i Heimersheims Peter van Weenen (am Ball) ist einen Schritt schneller als sein Remagener Gegenspieler, aber das Spiel hat der SVR gewonnen und hofft damit weiter auf den Klassenverbleib. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Viel Dramatik in der Fußball-Kreisliga A 5: Spitzenreiter Plaidt strauchelt, während Ahrweiler BC II mit einem 5:0-Kantersieg die Tabellenführung übernimmt. Unheimlich spannend geht es auch am anderen Ende der Tabelle zu.

In der Fußball-Kreisliga A 5 spitzen sich das Meisterschaftsrennen und der Abstiegskampf immer mehr zu. Während der Langzeit-Spitzenreiter FC Plaidt sowohl das Topspiel bei der SG Maifeld-Elztal als auch die Tabellenführung verlor, geht es im Tabellenkeller komplett vogelwild zu.







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