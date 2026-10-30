3:4 im Duell der Aufsteiger Später Gegentreffer raubt der SG Nievern einen Zähler Stefan Nink 30.10.2026, 08:18 Uhr

i Bastian Driesch (rechts) erzielte auf der Karthause das 3:3. Dennoch ging die SG Nievern letztlich auf den Koblenzer Höhen leer aus. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Ein Punktgewinn lag für die SG Nievern/Arzbach beim unmittelbaren Konkurrenten VfR Eintracht Koblenz greifbar nahe, doch dann zerstörte ein spätes und zudem noch recht umstrittenes Gegentor die Hoffnungen. Die SG ging mit 3:4 erneut leer aus.

Wie schon unlängst gegen den SC Bendorf-Sayn wurden der SG Nievern/Arzbach im Auswärtsspiel der Fußball-Kreisliga A4 beim VfR Eintracht Koblenz die letzten Minuten der Partie zum Verhängnis. Nach erfolgreicher Aufholjagd besiegelte ein umstrittener Gegentreffer kurz vor dem Abpfiff die 3:4 (0:1)-Niederlage der Kombinierten im Duell der beiden Aufsteiger.







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