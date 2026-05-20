Die reguläre Saison in der Kreisliga A2 neigt sich dem Ende zu. Auf vielen Trainerbänken wurden dabei im Laufe der Runde Wechsel vorgenommen. Wir beleuchten noch einmal, wo es zu Veränderungen an der Seitenlinie gekommen ist.
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Nur noch ein regulärer Spieltag steht in der Fußball-Kreisliga A2 an. Im Lauf der Saison gab es kuriose Ergebnisse, spannende Derbys – und auch in den Coachingzonen ging es stellenweise hoch her. Bei einigen Klubs ist es während der Runde zu Wechseln an der Seitenlinie gekommen.