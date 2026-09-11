Rückblick auf die Vorsaison So sah die Kreisliga A1 nach fünf Spielen aus Jona Heck 11.09.2026, 12:27 Uhr

i Die SG Neitersen/Altenkirchen (in Rot) gilt als eines der Favoriten-Teams in der A1. Dies zeigten sie beim 10:0-Sieg gegen die DJK Friesenhagen (in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga A1 steht der sechste Spieltag vor der Tür, der Saisonstart ist somit abgeschlossen. Welche Teams konnten sich im Vergleich zur Vorsaison verbessern? Welche haben sich verschlechtert?

Fünf Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A1 gespielt, der sechste steht schon vor der Tür. Die SG Herschbach-Schenkelberg führt die Tabelle mit 13 Punkten an, vier Siege und ein Remis stehen für die Elf von Markus Griebe zu Buche. In der Vorsaison spielten die Herschbacher noch in der Kreisliga A2 und sind vor dieser Saison aufgrund der geografischen Lage in die A1 gewechselt.







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