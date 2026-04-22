Für die neue Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir uns mal wieder einen regionalen Schwerpunkt ausgesucht. Diesmal werfen wir einen genaueren Blick auf die im Fußballkreis Westerwald/Sieg beheimateten Teams.

In den meisten regionalen Fußball-Ligen stehen noch fünf Spieltage an. Die Mannschaften befinden sich im Endspurt, manche kämpfen gegen den Abstieg, andere haben noch Hoffnungen auf Meisterschaft und Aufstieg. Für die zwölfte Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir uns schwerpunktmäßig mit den Teams beschäftigt, die im Fußballkreis Westerwald/Sieg beheimatet sind.

Die Episode startet mit einem Blick in die Rheinlandliga, in der der VfB Wissen seit vergangenem Wochenende auch endgültig als Absteiger feststeht. Anschließend geht es in der Bezirksliga Ost weiter, wo sich die SG 06 Betzdorf und die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen ein spannendes Duell um Platz eins liefern. Doch auch die Kreisligen A und B finden bei unseren Reportern Erwähnung.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!