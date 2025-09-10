Der SSV Boppard II hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 im Spiel gegen die SG Maifeld-Elztal III einen Spieler unter falschem Namen eingesetzt. Der Verein, der Spieler und die Verantwortlichen wurden für die Spielmanipulation bestraft. Nun geht der Fall in den sozialen Netzwerken und vor dem Gericht des Fußballverbandes Rheinland weiter.

In einem Kommentar auf unserer Facebookseite „Rhein-Zeitung Sport“ zu dem Bericht „Hohe Strafen für Boppard II wegen Spielmanipulation“ äußert sich ein Offizieller des SSV Boppard zu dem „Urteil, was seinesgleichen sucht“, das „zu hart“ sei und „durch die gefühlt seit Jahren stattfindende Willkür des Vorsitzenden Skala“ zustande gekommen wäre – mit dem Zusatz: „Wir reden hier von der C-Klasse und einer Aktion, die vermutlich jedes Wochenende in der Kreisliga vorkommt.“ Aus den Reihen der Bopparder bekommt dieser Beitrag, auch von Vorstandsmitgliedern, Zustimmung.

„ Einen solchen Umgang nach 23 Jahren in der Spruchkammer muss und will ich mir nicht bieten lassen.“

Jürgen Skala, Vorsitzender Kreisspruchkammer Hunsrück/Mosel

Für Jürgen Skala, seit 23 Jahren Chef der Kreisspruchkammer Hunsrück/Mosel, ist damit „eine rote Linie“ überschritten worden. Er sagt zu dem Beitrag des Bopparder Offiziellen: „Man kann mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein oder auch Kritik äußern. Damit haben weder ich noch die Spruchkammer ein Problem. Hier werden mir aber Dinge unterstellt, die weder stimmen und so auch nicht zu tolerieren sind. Es sind noch nie willkürliche Urteile gemacht worden. Unsere Kammer ist immer sowohl mit Vereinen als auch Schiedsrichtern in einem sehr guten Dialog. Wir unterstützen sowohl Vereine als auch Schiedsrichter, und alle Urteile sind immer im unteren Bereich der möglichen Strafen gewesen.“

Das sei auch in diesem Fall so gewesen. „Die Strafen für Spielmanipulation beginnen bei sechs Monaten und hören bei zwei Jahren auf“, sagt Skala: „Der Spieler hat sechs Monate Sperre bekommen, die Verantwortlichen etwas mehr als acht Monate. Da bewegen wir uns am unteren Rand des Strafmaßes.“ Für Skala ist nach den Vorwürfen der Willkür in den sozialen Netzwerken das Maß voll: „Ich habe diesen Sachverhalt beim Verbandsgericht angezeigt. Wir machen auch ehrenamtliche Arbeit. Einen solchen Umgang nach 23 Jahren in der Spruchkammer muss und will ich mir nicht bieten lassen.“

Anzeige gegen Verein ist einmaliger Vorgang in Skalas Amtszeit

Skala hat zum ersten Mal einen Verein in seiner Amtszeit angezeigt: „Es wird unterstellt, dass solche Vergehen wie Spielmanipulation jede Woche passieren. Dieses ist eine ungeheuerliche Behauptung, die jeder Grundlage entbehrt. Vorstandsmitglieder und auch Offizielle eines Vereins sollten auch eine gewisse Vorbildfunktion haben.“ Eine weitere Konsequenz, die Skala aus dem „Fall Boppard II“ zieht: „Unsere Spruchkammer wird nicht mehr eine einzige Sache des SSV Boppard verhandeln. Das muss nun eine andere Spruchkammer übernehmen.“ Volker Icks, Sportlicher Leiter und 2. Vorsitzender des SSV Boppard, sagt zu Skalas Anzeige gegen seinen Verein: „Ich will dazu keine Stellung beziehen.“