Der Meister in der Kreisliga A 5 steht fest, der erste Absteiger ebenso: Die SG Westum/Löhndorf feiert, die DJK Kruft/Kretz muss in die B-Klasse.

Am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat sich die SG Westum/Löhndorf zum Meister gekrönt. Offen bleibt dagegen das Duell um den Relegationsrang, bei dem sowohl die SG Landskrone Heimersheim als auch der FC Plaidt überraschend verloren. Auch der Abstiegskampf, in dem der Grafschafter SG ein Befreiungsschlag gegen die SG Vinxtbachtal Brohl gelang, bleibt spannend. Die DJK Kruft/Kretz steht dagegen als erster Absteiger bereits fest.

SC Saffig – SG Westum/Löhndorf 1:3 (1:1)

Das Meisterstück ist vollbracht. Angeführt von Top-Torjäger Thomas Enke, der mit einem Dreierpack (40., 48., 58.) die Partie im Anschluss an die Saffiger Führung durch Claudius Helf (9.) nahezu im Alleingang entschied, haben die Kombinierten aus Westum und Löhndorf vorzeitig die Meisterschaft und somit den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga unter Dach und Fach gebracht.

Im Nachgang des Spiels feierte der bis dato ungeschlagene Meister bis tief in die Nacht auf der Löhndorfer Kirmes den Titelgewinn.

i So sehr sich der SC Saffig (in Rot) auch wehrte, gegen die SG Westum/Löhndorf war kein Kraut gewachsen. Jörg Niebergall

„Das Spiel ist ein Spiegelbild der Saison. Es lief nicht alles rund, und dennoch waren wir erfolgreich. Danach wurde es dann eine kurze Nacht“, verriet Westums Trainer Tomas Lopez. „Glückwunsch an Westum. Wer zu diesem Zeitpunkt Meister wird, hat es zweifelsohne verdient. Mit der Leistung sind wir heute zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, gratulierte Saffigs Trainer Sascha Müller.

Grafschafter SG – SG Vinxtbachtal 5:1 (2:0)

Der Trainerwechsel scheint bei der Grafschafter SG neue Kräfte freigesetzt zu haben. Mit Interimscoach Martin Thelen an der Seitenlinie fertigte die GSG harmlose Gäste aus dem Vinxbachtal im Kellerduell ab und sprang in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf einen Nichtabstiegsrang. „Jeder Einzelne hat heute zunächst einmal seine Aufgaben erfüllt und die Grundtugenden auf den Platz gebracht. Daher sind wir für heute zufrieden“, befand Thelen. Anders sah die Gemütslage bei Vinxtbachtal-Trainer Dennis Schütz aus. „Wir haben nie ins Spiel gefunden und daher verdient verloren. So wird es mehr als nur eng“, sagte Schütz. Torfolge: 1:0 Leon Feldmann (43.), 2:0 Benjamin Brandt (44.), 3:0 Ron Nolden (56.), 3:1 Yannick Bouhs (60.), 4:1 Brandt (62.), 5:1 Pedro Loureiro (76.).

SV Remagen – DJK Plaidt 5:2 (1:0)

Dank des fünften Sieges in Serie hat der SV Remagen den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Gäste fielen dagegen in der Tabelle hinter die Hausherren zurück und müssen angesichts von nur noch drei Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsrang doch noch einmal zittern.

i Nicht ins Stolpern geriet Mathis Bender (vorn) mit dem SV Remagen beim 5:2-Heimsieg gegen die DJK Plaidt. Martin Gausmann

„Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Nichtsdestotrotz ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft. Aus dem Spiel heraus hatten wir die besseren Möglichkeiten. Plaidt war aber nach Standards sehr gefährlich“, analysierte Remagens Trainer Tarek Mazih. Torfolge: 1:0 Mustafa Apaydin (20.), 1:1 Lucas Saftig (58.), 2:1 Mathis Bender (64.), 3:1 Apaydin (72., Foulelfmeter), 4:1 Bender (73.), 4:2 Yassin Ben Ghazale (83.), 5:2 Bender (89.).

SC Bad Bodendorf – SG Ettringen/St. Johann 0:3 (0:1)

Der Klassenverbleib ist für die Hochsimmer-SG ein gutes Stück nähergerückt. Beim SC Bad Bodendorf gewann die Elf von Trainer Thomas Esch durch Tore von Leander Mombaur (20.), Julian Schäfer (87.) sowie Luca Carlon (90.) und hat nun sechs Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang. „Es war insgesamt nicht das beste A-Klassen-Spiel. Der Sieg ist dennoch verdient, auch wenn wir den Sack unnötig spät zugemacht haben. Das ist sicherlich ein großer Schritt“, kommentierte Esch. „Es wäre zu einfach die vielen Fehler und Ballverluste lediglich auf die Umstellungen zurückzuführen. Insgesamt war es keine gute Leistung“, meinte Bad Bodendorfs Übungsleiter Elmar Schäfer.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – DJK Kruft/Kretz 6:1 (3:1)

Nach dem Einzug ins Kreispokalfinale setzten sich die Hausherren mühelos gegen das Schlusslicht aus Kruft durch und bleiben auf Rang sieben. Für die Kombinierten aus Kruft und Kretz ist dagegen der Klassenverbleib nun auch rechnerisch nicht mehr möglich, sodass die Gäste als erster Absteiger feststehen.

„Wir haben gut angefangen und den Schwung aus dem Pokal mitgenommen. Alles in allem bin ich zufrieden“, hatte Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud wenig Grund zu meckern. Torfolge: 1:0 Kilger Zeka (6.), 2:0 Marvin Henk (8.), 2:1 Tobias Wagner (31.), 3:1 Yannick Poppe (38.), 4:1 Zeka (52.), 5:1 Lulzim Neziri (61.), 6:1 Courage Iluobe (72.).

SG Weißenthurm – SG Landskrone Heimersheim 4:0 (1:0)

Die SG Weißenthurm hat ihre starke Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hinten heraus deutlich schlug die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Birkner den Relegationsanwärter aus Heimersheim mit Toren von Arden Marazyan (36.), Milenko Vukmirovic (65., 69.) und Nizar Farik (66.). „Das Ergebnis spricht für sich. Es macht großen Spaß, die Spielfreude der Jungs zu sehen“, war Birkner hochzufrieden. „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir mehrfach die Führung verpasst haben. Am Ende haben wir uns dann aber ergeben, sodass die Niederlage auch in der Höhe verdient ist. Im Anschluss reicht unsere Qualität ganz einfach nicht aus“, kritisierte Landskrone-Trainer Bekim Gerguri.

FC Plaidt – SG Eich/Nickenich/Kell 1:2 (1:1)

Es ist die Überraschung schlechthin des Spieltages. Im Derby siegten die fast schon abgestiegenen Gäste vom Horeb beim FC Plaidt, der es verpasste, sich im Kampf um den Relegationsplatz ein Polster zu erspielen. Die frühe Eicher Führung durch Dennis Buchner per Freistoß (12.) glich Noah Nestler aus (45.), ehe sich die Gastgeber mit gleich zwei Platzverweisen gegen Lucas Christof (50., Rote Karte wegen Beleidigung) und Bastian Felden (85., Gelb-Rote Karte) selbst schwächten und mit dem Siegtor von Jona Böttcher in der Nachspielzeit dafür bestraft wurden.

„Gratulation an Eich. Wir haben uns dem Gegner angepasst und uns erneut den Schneid abkaufen gelassen“, sagte Plaidts bedienter Trainer Kai Wagner. „Wir haben keinen guten Fußball gespielt, aber mit Leidenschaft verteidigt. Unabhängig von der Tabelle tut dieser Derbysieg unheimlich gut“, gab Eichs Trainer Jürgen Krayer einen Einblick in sein Seelenleben.