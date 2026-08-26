Die SG Weißenthurm hatte in der Vorbereitung mit Unzufriedenheit über die neue Klasseneinteilung zu kämpfen, jedoch hat sie diese abgelegt und sich neue Vorsätze für die Saison gesetzt.
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Hoch schlugen die Wellen im Sommer, als die SG Weißenthurm in die Fußball-Kreisliga A 2 im Westerwald/Wied-Kreis eingeteilt wurde. Lieber hätten die Weißenthurmer in der Koblenzer A-Klasse gespielt, genau wie der FV Engers II lieber im Westerwald/Wied-Kreis gespielt hätte, aber mithilfe der Software des Fußballverbandes Rheinland in die Koblenzer A-Klasse 4 musste.