Die Klasseneinteilung im FVR SG Weißenturm will nach Unruhe nun den Aufstieg Emily Klinkner 26.08.2026, 13:29 Uhr

i Die Fußballer der SG Weißenthurm haben sich nun damit abgefunden, dass sie nicht in der Koblenzer A-Klasse sondern im Westerwald/Wied-Kreis spielen und haben dort einen starken Start hingelegt. Jörg Niebergall

Die SG Weißenthurm hatte in der Vorbereitung mit Unzufriedenheit über die neue Klasseneinteilung zu kämpfen, jedoch hat sie diese abgelegt und sich neue Vorsätze für die Saison gesetzt.

Hoch schlugen die Wellen im Sommer, als die SG Weißenthurm in die Fußball-Kreisliga A 2 im Westerwald/Wied-Kreis eingeteilt wurde. Lieber hätten die Weißenthurmer in der Koblenzer A-Klasse gespielt, genau wie der FV Engers II lieber im Westerwald/Wied-Kreis gespielt hätte, aber mithilfe der Software des Fußballverbandes Rheinland in die Koblenzer A-Klasse 4 musste.







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