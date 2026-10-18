Spitze rückt näher zusammen SG Weißenthurm schlägt Tabellenführer SG Ellingen knapp Daniel Korzilius 18.10.2026, 21:23 Uhr

i Hat derzeit gut Lachen: Trainer Serkan Göcer siegte mit seiner SG Weißenthurm im Topspiel gegen Tabellenführer SG Ellingen und rückte somit bis auf zwei Punkte an den Primus heran. Jörg Niebergall

Der elfte Spieltag der Kreisliga A2 hatte einiges zu bieten: Eine defekte Flutlichtanlage sorgte für einen Spielausfall am Freitag, ein Team ließ es zur eigenen Kirmes am Samstag krachen und am Sonntag schlug einer der Verfolger den Tabellenführer.

Die Spitze ist nach dem elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 enger zusammengerückt, da der Tabellenführer SG Ellingen das Topspiel gegen die SG Weißenthurm mit 1:2 verloren hat und Weißenthurm als neuer Zweiter nur noch zwei Punkte hinter Ellingen liegt.







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