Der elfte Spieltag der Kreisliga A2 hatte einiges zu bieten: Eine defekte Flutlichtanlage sorgte für einen Spielausfall am Freitag, ein Team ließ es zur eigenen Kirmes am Samstag krachen und am Sonntag schlug einer der Verfolger den Tabellenführer.
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Die Spitze ist nach dem elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 enger zusammengerückt, da der Tabellenführer SG Ellingen das Topspiel gegen die SG Weißenthurm mit 1:2 verloren hat und Weißenthurm als neuer Zweiter nur noch zwei Punkte hinter Ellingen liegt.