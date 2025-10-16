Vor dem Derby gegen SG Elbert SG Uww fühlt sich bereit für die ersten Punkte zu Hause Horst Fechtner 16.10.2025, 14:22 Uhr

i Die SG Unterwesterwald (links Marc Brühl, hier im Zweikampf mit Hundsangens Maximilian Gloning) hat aus den jüngsten vier Spielen sieben Punkte geholt und ist auf Platz elf geklettert. Jetzt sollen die ersten Zähler auf heimischem Platz her. Andreas Hergenhahn

Keine Partie ohne Westerwälder Beteiligung: Der elfte Spieltag wartet mit dieser Besonderheit auf, hat aus WW-Sicht aber noch viel mehr zu bieten. Im Fokus steht dabei die Partie zwischen der SG Unterwesterwald und der SG Elbert.

Während der Spitzenreiter SG Horressen am elften Spieltag in der Kreisliga A3 bereits am Freitagabend beim Tabellenzehnten SG Birlenbach gefordert ist, trifft die SG Unterwesterwald Niedererbach am Sonntag im Derby in Nomborn auf die SG Elbert.SG Birlenbach – SG Horressen-Elgendorf (Fr.







Artikel teilen

Artikel teilen