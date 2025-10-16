Keine Partie ohne Westerwälder Beteiligung: Der elfte Spieltag wartet mit dieser Besonderheit auf, hat aus WW-Sicht aber noch viel mehr zu bieten. Im Fokus steht dabei die Partie zwischen der SG Unterwesterwald und der SG Elbert.
Lesezeit 3 Minuten
Während der Spitzenreiter SG Horressen am elften Spieltag in der Kreisliga A3 bereits am Freitagabend beim Tabellenzehnten SG Birlenbach gefordert ist, trifft die SG Unterwesterwald Niedererbach am Sonntag im Derby in Nomborn auf die SG Elbert.SG Birlenbach – SG Horressen-Elgendorf (Fr.