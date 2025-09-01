Wie es sich anfühlt, an der Spitze der Kreisliga A3 zu stehen, weiß die SG Hundsangen II. Jetzt übernahm der Staffelsieger der Vorsaison wieder Platz eins, weil Topfavorit SG Horressen zum zweiten Mal hintereinander „nur“ 2:2 spielte.

Wechsel an der Spitze der Kreisliga A3. Weil der bisherige Tabellenführer SG Horressen-Elgendorf nach dem jüngsten 2:2 bei der SG Diez-Freiendiez auch zu Hause gegen Verfolger SG Altendiez/Gückingen nicht über ein Remis mit diesem Ergebnis hinauskam, übernahm die SG Hundsangen II, der Staffelsieger der Vorsaison, den ersten Platz.

SG Unterwesterwald Niedererbach/Dreikirchen/Görgeshausen/Nomborn – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 0:3 (0:1). Die Gäste aus Hundsangen gingen in der ersten Halbzeit verdient in Führung. „In der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, bestrafen uns aber wieder selbst mit zwei vermeidbaren Fehlern, die zu Toren führen. Diese müssen wir abstellen, um in der Klasse zu bestehen“, erklärte David Isola, der Trainer des Aufsteigers SG Unterwesterwald. Tore: 0:1 Colin Aßmann (35.), 0:2 Kevin Silberzahn (85.), 0:3 Leon Carlos Weber (90.).

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 1:4 (1:0). Trotz Pausenführung musste sich Ahrbachs Reserve am Ende deutlich geschlagen geben. „Wir hätten dieses Spiel gerne gewonnen, spielerisch waren wir die stärkere Mannschaft. Aber wir lernen daraus und arbeiten weiter an unseren Zielen“, erklärte Yilmaz Köroglu, der Trainer der Gastgeber, nach der Partie. Tore: 1:0 Abdelmajid Mohammed (14.), 1:1 Johannes Derscheid (50., Foulelfmeter), 1:2 Til Eisenmenger (78.), 1:3 Henoch Fito (84.), 1:4 Timon Strunk (89.).

SG Mühlbachtal Nastätten – SG Guckheim/Kölbingen 3:1 (1:1). Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Robin Krick in Führung. Doch die Heimelf zeigte sich wenig beeindruckt und glich nur wenige Minuten später durch Lennard Wollschläger aus. Im zweiten Durchgang übernahm Mühlbachtal mehr und mehr die Kontrolle und belohnte sich mit dem Treffer von Patrick Schneider zur 2:1-Führung. In der Schlussphase machte Johannes Bräutigam mit dem 3:1 alles klar gegen die Westerwälder. Tore: 0:1 Robin Krick (14.), 1:1 Lennard Wollschläger (19.), 2:1 Patrick Schneider (54.), 3:1 Johannes Bräutigam (90.).

SG Elbert/Horbach – TuS Burgschwalbach II 6:1 (4:1). Die Gastgeber stellten schon im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg und führten zur Pause komfortabel. Nach dem Seitenwechsel ließen sie nichts mehr anbrennen und legten noch zweimal nach. Für das Team von Christian Stera war es im vierten Anlauf nach drei Niederlagen der ersehnte erste Sieg in der Liga. Tore: 1:0 Jonas Klotz (15.), 2:0 Raphael Klinke (28.), 3:0 Yannik Wohlert (35.), 3:1 Martin Fiedler (44.), 4:1 Raphael Klinke (45.), 5:1 Yannik Wohlert (57.), 6:1 Raphael Klinke (58.).

SG Horressen-Elgendorf – SG Altendiez/Gückingen 2:2 (0:1). Die neu gegründete Spielgemeinschaft aus Altendiez und Gückingen musste sich trotz langer Führung mit einem Punkt zufriedengeben. „Das war ein wildes Spiel. In der ersten Halbzeit haben die Gäste eine sehr gute Leistung gebracht und nicht unverdient geführt“, meinte Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer. „Am Ende haben wir nach unserem Ausgleich viele hundertprozentige Möglichleiten liegengelassen und hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Dennoch können wir mit dem Punkt am Ende leben.“ Tore: 0:1 Marcel Willmenroth (23.), 0:2 Yannick Altmann (51.). 1:2 Alexander Gombert (63.). 2:2 Lars Bode (81.).