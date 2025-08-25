Während die SG Rheinhöhen bereits den zweiten Dreier landete, warten die Rhein-Lahn-Nachbarn BoReiBo und FSV Osterspai in der Fußball-Kreisliga A4 weiter auf die erste maximale Punktausbeute.

Mit dem 2:1-Sieg im Rhein-Lahn-Duell hat sich die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 zunächst einmal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Die FSV Osterspai hingegen weist erst einen Zähler auf ihrem Konto auf, auch BoReiBo hat noch kein Spiel gewonnen.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – FC RW Koblenz II 2:4 (1:1). „Wir nehmen trotz der Niederlage aus diesem Spiel viel Zuversicht für die kommenden Wochen mit“, zog FSV-Coach Sebastian Weinand den Hut vor seiner Elf, die gegen die zweite Garde des Oberligisten erst bedingt durch den Kräfteverschleiß in der Schlussphase auf die Verliererstraße geriet. „Wir waren lange gut im Spiel, aggressiv in den Zweikämpfen und dynamisch auf dem Weg nach vorne. Das 2:3 war dann der Nackenschlag“, bilanzierte Weinand die Leistung, auf der sich für die FSV aufbauen lässt. „Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, gibt uns Mut.“ Schiedsrichter: Lars Ochs. Tore: 0:1 Dejan Mijackovic (31.), 1:1 Jonah Marx (38.), 1:2 Manuel Escher (47.), 2:2 Philipp Maier (58.), 2:3 Nico Noll (89.), 2:4 Eigentor (90.+2). Zuschauer: 80.

SG Rheinhöhen – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 2:1 (2:0). Vor prächtiger Kulisse am Aschenplatz in der Zachheck buchten die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath den zweiten Heimsieg der Runde. Den Grundstein legte der Bezirksliga-Absteiger dabei schon im ersten Durchgang. „In einem zerfahrenen Spiel konnten wir uns nur wenige hochkarätige Gelegenheiten herausspielen“, sagte BoReiBo-Coach Andreas Nickel. Rheinhöhen-Kollege Jens Mosel hob seine kompakte Defensive hervor. „Wir haben eine starke erste Halbzeit hingelegt. Nach dem Elfmeter wurde es aber nochmals spannend“, atmete Mosel nach dem Abpfiff tief durch. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore: 1:0 Leon Hamm (21.), 2:0 Lars Klinger (34.), 2:1 Jannik Schmidt (57., Foulelfmeter). Gelb-Rote Karte: Lucas Monschauer (90.+4, SG Rheinhöhen, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 253.