Ihren ersten Saisonsieg tütete die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich am Sonntagnachmittag in der Fußball-Kreisliga A4 beim 6:4-Torfestival gegen die SG Spay/Rhens ein.

Nachdem die beiden Lokalrivalen am Freitag leer ausgegangen waren, glänzte BoReiBo am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A4 mit einem Sixpack.

SV Reinhardt’s Elf – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen 5:1 (3:1). Am Ende fiel das Ergebnis doch sehr deutlich für die starken und individuell für A-Liga-Verhältnisse überragend besetzten Koblenzer aus. „Das tut weh“, klang FSV-Trainer Sebastian Weinand am Freitagabend zu später Stunde reichlich geknickt. Eine halbe Stunde lang war sein Team sogar recht gut im Spiel, ehe die Dämme brachen, weil die Gastgeber ihren Zielspieler Enrico Köppen immer besser in Szene setzten und das Unheil für die FSV seinen Lauf nahm. „Spielerisch war das ein Rückschritt für uns. Jetzt gilt es, gegen Mannschaften, die auf unserer Augenhöhe liegen müssten, fleißig Punkte zu sammeln“, so Weinand. Schiedsrichter: Frederic Lotzer. Tore: 0:1 Marvin Huss (13.), 1:1 Leandro Reinhardt (24.), 2:1 Enrico Köppen (28.), 3:1 Amando Reinhardt (45.), 4:1, 5:1 beide Enrico Köppen (54., 69.). Zuschauer: 80.

Am Oberwerth rappelt’s zunächst im „Ping-Pong-Verfahren“

FC RW Koblenz II – SG Rheinhöhen 4:2 (2:2). „Das war der bisher technisch stärkste Gegner mit vielen jungen Wilden“, so SG-Trainer Will Warkentin. Der Vertreter des privat verhinderten Jens Mosel attestierte seiner Mannschaft aber insgesamt eine ordentliche Vorstellung auf dem Oberwerth. „Wir haben trotz der vier Gegentreffer gut verteidigt.“ Nachdem im ersten Durchgang laut Warkentin die Tore im „Ping-Pong-Verfahren“ gefallen waren, lief Chris Lubitz nach einem kapitalen Bock in der Defensive der Vorstädter allein auf RW-Keeper Joshua Ammon zu, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen (61.). Bei einer Führung der Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath hätte die Partie womöglich einen anderen weiteren Verlauf genommen. So kam’s, wie es kommen musste. „Wenn Du die Dinger vorne nicht machst, bekommst Du sie hinten rein. Das ist von der C-Klasse bis zur Champions League so“, so Warkentin, dessen Männer am Ende zwar nach zwei späten Gegentoren mit leeren Händen nach Hause fahren mussten. Aber die SG hatte erneut unterstrichen, dass sie sich auch in der starken Koblenzer A-Klasse nicht zu verstecken braucht. Schiedsrichter: Harald Kruppe. Tore: 1:0 Nico Noll (23.), 1:1 Christian Rücken (25.), 2:1 Manuel Escher (27.), 2:2 Niklas Becker (38.), 3:2 Abdul-Razak Issaka (80.), 4:2 Leon Gietzen (88.). Zuschauer: 120.

„Wir haben den Zuschauern echt einiges geboten.“

Luca Maus nach dem ersten Saisonsieg von BoReiBo, bei dem stattliche zehn Tore fielen.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Spay/Rhens 6:4 (2:2). „Wir haben den Zuschauern echt einiges geboten“, berichtete Luca Maus über ein Torfestival auf den Loreleyhöhen. „Das Spiel war beiderseits von vielen Fehlern geprägt. Ein verdienter Arbeitssieg.“ Zu Beginn der Schlussoffensive hatte Levin Zimmermann Pech mit einem Pfostentreffer (79.). Schiedsrichter: Jason Schiller. Tore: 1:0 Justin Frank (11.), 2:0 Malte Henseleit (20.), 2:1 (32.), 2:2 (34.), 2:3 (50.), 3:3 Jannik Schmidt (57.), 3:4 (62.), 4:4 Luis Becker (75.), 5:4 Levin Zimmermann (81.), 6:4 Jannik Schmidt (87.). Zuschauer: 123.