Der Spitzenreiter kommt in den Taunus: In der Fußball-Kreisliga A4 hat die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich mit der ungeschlagen anrückenden SG Weißenthurm/Kettig eine besonders harte Nuss zu knacken. Die SG Rheinhöhen zieht’s auf die Insel Niederwerth, das Spiel der FSV Osterspai in Horchheim wird erst am 21. November ausgetragen.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Weißenthurm/Kettig (So., 14.30 Uhr, in Bornich). Mit 8 Zählern aus fünf Begegnungen kann der Saisonstart von BoReiBo mit Fug und Recht als gelungen bezeichnet werden. „Gerade mit den beiden letzten Spielen sind wir zufrieden. In Vallendar haben wir gut gespielt und viel von dem umgesetzt, was wir in der Trainingswoche besprochen hatten“, blickt Andreas Nickel, der bei den Taunus-Kombinierten mit Luca Maus ein Gespann an der Seitenlinie bildet, zurück. Nun kommt der Primus vom Rhein auf die Loreleyhöhen. Nickel erwartet eine hohe Hürde für sein bis dato in der starken Koblenzer Staffel erst einmal – vom Lokalrivalen SG Rheinhöhen – bezwungenes Team. „Das wird mit Sicherheit unsere bisher schwierigste Aufgabe. Weißenthurm hat eine sehr gute Punkteausbeute vorzuweisen und kassiert kaum Gegentore.“ Da sind nicht zuletzt auch die Trefferqualitäten des die Schützenliste der Liga anführenden BoReiBo-Angreifers Jannik Schmidt gefragt, der den gegnerischen Schlussleuten schon neunmal das Nachsehen gegeben hat. Verzichten müssen die Gastgeber am Sonntag auf Julien Leidinger (Knie), Dominik Gothier (Auslandssemester), Dustin Maus (verletzt) und Malte Henseleit.

SV Niederwerth – SG Rheinhöhen (So., 14.30 Uhr). Auf der Rhein-Insel will die SG ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte verteidigen. „Die Niederwerther haben wie wir auch erst zwei Spiele verloren. Die Tabelle hat ohnehin noch sehr wenig Aussagekraft. Wir müssen die Leistungen der letzten Wochen bestätigen“, sagt Trainer Jens Mosel. Bis auf die an Knieproblemen laborierenden Julian Roth und Julian Köhler steht der komplette Kader zur Verfügung.