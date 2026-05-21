Am Pfingstsonntag schlägt für die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 die Stunde der Wahrheit: Mit einem Sieg gegen Absteiger SG Spay/Rhens kann die Elf von Trainer Jens Mosel aus eigener Kraft den Klassenverbleib perfekt machen.
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Schleppt sich die SG Rheinhöhen in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A gerade so über die Ziellinie? Diese Frage klärt sich am Nachmittag des Pfingstsonntags. Schaulaufen ist derweil für die beiden anderen Rhein-Lahn-Vertreter angesagt.
Vor Pokal-Endspiel die Spannung hochhalten
TuS Niederberg – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (Sa.