Fußball-Kreisliga A4 SG Rheinhöhen: Im Finale zählt gegen Spay nur ein Sieg Stefan Nink 21.05.2026, 14:39 Uhr

i Für Rheinhöhens Lron Hamm gilt es, die Hausaufgaben zu erledigen. Sollte dieses Vorhaben schief gehen, können Martin Hewel (links) und Martin Schwarz (rechts) mit der FSV Osterspai gegen den SC Vallendar Schützenhilfe leisten. Andreas Hergenhahn

Am Pfingstsonntag schlägt für die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 die Stunde der Wahrheit: Mit einem Sieg gegen Absteiger SG Spay/Rhens kann die Elf von Trainer Jens Mosel aus eigener Kraft den Klassenverbleib perfekt machen.

Schleppt sich die SG Rheinhöhen in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A gerade so über die Ziellinie? Diese Frage klärt sich am Nachmittag des Pfingstsonntags. Schaulaufen ist derweil für die beiden anderen Rhein-Lahn-Vertreter angesagt. Vor Pokal-Endspiel die Spannung hochhalten TuS Niederberg – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (Sa.







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