Fußball-Kreisliga A 4: SG Rheinhöhen demonstrieren erneut Heimstärke Thorsten Stötzer 21.09.2025, 08:58 Uhr

i Dahlheims Torschütze Tobias Müller (grünes Trikot) wird in dieser Szene von Horchheims offensivem Mittelfeld-Mann Julius Mandler gestört. Thorsten Stötzer

Heimstärke als Basis für ein gutes Abschneiden in der stark besetzten Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A: Die SG Rheinhöhen behielt am Freitagabend gegen den Aufsteiger FC Horchheim erneut die Oberhand vor eigenem Publikum.

Am Ende wurde es deutlich in der Kreisliga A 4. Mit 4:1 (1:0) hat die SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath am späten Freitagabend den Aufsteiger FC Horchheim auf eigenem Platz besiegt und somit auch beim dritten Auftritt der Runde die maximale Punktausbeute eingefahren, während die Horchheimer zum vierten Mal hintereinander ihren Gastgebern gratulieren mussten.







