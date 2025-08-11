Das lässt sich doch gut an: Die SG Rheinhöhen setzte in der Fußball-Kreisliga A4 mit dem spektakulären 6:2-Heimsieg gegen den SC Vallendar gleich eine Duftmarke, die es schon am kommenden Freitag in Weißenthurm zu bestätigen gilt.

Mit immerhin ausgeglichener Bilanz schloss das Rhein-Lahn-Trio den ersten Spieltag in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A ab. Während die SG Rheinhöhen ihren Anhang gegen den SC Vallendar mit einem halben Dutzend Toren verwöhnte, reichte es für die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich immerhin zu einem Auswärtspunkt am Rhein. Tor- und punktlos schlichen hingegen die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen nach der Partie gegen die hoch gehandelte SG Weißenthurm/Kettig vom Platz.

SG Rheindörfer – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 1:1 (0:0). Beim insgesamt nur recht überschaubares Niveau bietenden Saisoneröffnungs-Kick in Sankt Sebastian schien schon alles auf eine torlose Partie hinauszulaufen. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit einen Elfmeter deutlich über das vom Ex-Miehlener Thomas Dreger gehütete BoReiBo-Gehäuse gesetzt (35.), und auch in der Folge blieben hochkarätige Möglichkeiten Mangelware. Wer sich aber frühzeitig auf den Heimweg gemacht hatte, verpasste die Höhepunkte. Das Beste der Partie kam dann tatsächlich zum Schluss. Die Taunus-Kombinierten gerieten zwar spät in Rückstand, steckten aber die Köpfe nicht in den Sand und hatten zur Freude ihres an den Rhein mitgekommenen Anhangs die passende Antwort in petto. Jannik Schmidt rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit doch noch den anvisierten Zähler in der Fremde. Das Fazit von BoReiBo-Coach Luca Maus: „Ein leistungsgerechtes Unentschieden.“ Schiedsrichter: Oliver Sons. Tore: 1:0 Manuel Trapp (89.), 1:1 Jannik Schmidt (90.+1). Zuschauer: 80.

„Das reicht nicht, um in dieser A-Klasse Punkte zu holen. Wir müssen uns erheblich steigern.“

Osterspais Trainer Sebastian Weinand nach der 0:3-Schlappe der FSV gegen die starke SG Weißenthurm/Kettig.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Weißenthurm/Kettig 0:3 (0:2). Der Titelanwärter aus der Mülheim-Kärlicher Kante war für die FSV schlichtweg zu stark. „Wir waren nicht nur offensiv zu mut- und harmlos, sondern auch defensiv besonders bei Standards viel zu anfällig“, monierte FSV-Trainer Sebastian Weinand. „Das reicht nicht, um in dieser A-Klasse Punkte zu holen. Wir müssen uns erheblich steigern, um am Ende für Zählbares infrage zu kommen.“ Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 0:1 Martin Bassauer (17.), 0:2, 0:3 beide Hüseyin Atlen (41., 52.). Zuschauer: 100.

Rheinhöhens Torwart Philipp Lenz verhindert Rückstand

SG Rheinhöhen – SC Vallendar 6:2 (3:2). Nach ausgeglichener Anfangsphase waren die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath zunächst eiskalt bei Standards, schenkten dann aber den Vorsprung geradezu wieder her. „Da konnten wir uns bei unserem Torwart Philipp Lenz bedanken, dass wir nicht sogar in Rückstand gerieten“, so SG-Coach Jens Mosel. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser und haben es nach der Roten Karte gegen die Vallendarer dann runtergespielt.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0, 2:0 beide Niklas Becker (9., 19., Elfmeter), 2:1, 2:2 beide Johannes Klutschnikow (35., 38.), 3:2 Moritz Zils (44.), 4:2 Lucas Monschauer (57.), 5:2 Josip Topic (76.), 6:2 Leon Hamm (89.). Zuschauer: 150.