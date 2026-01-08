SG Rheinhöhen: Bierchen danach hat hohen Stellenwert

Mit Rang 9 liegen die Vereinigten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath in Fußball-Kreisliga A4 zum Jahreswechsel im Soll. Trainer Jens Mosel, der seit Beginn des Jahres das sportliche Kommando im Taunus führt, hat aber noch viel Arbeit vor sich.
Die Winterpause ist der ideale Zeitpunkt, um nicht nur auf die zurücklegenden Monate zu blicken, sondern auch den restlichen Verlauf der Saison ins Visier zu nehmen. Bevor der Freiluft-Fußball wieder Fahrt aufnimmt, beleuchten wir die sportliche Situation der Vereine und Spielgemeinschaften aus unserem Verbreitungsgebiet unter festen Gesichtspunkten.