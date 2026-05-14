Läuft für die SG Rheinhöhen in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A alles auf ein „Endspiel“ am letzten Spieltag der Saison hinaus? Beim Gastspiel in Güls dürften die Kombinierten am Freitagabend jedenfalls vor einer äußerst hohen Hürde stehen.
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Während die SG Rheinhöhen im Endspurt der Fußball-Kreisliga A4 im Kampf um den Klassenverbleib noch „unter Strom“ steht und bereits am Freitagabend unter Flutlicht gefordert ist, können ihre Nachbarn SG BoReiBo und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hingegen gelassen aufspielen.