Fußball-Kreisliga A4 SG Rheinhöhen bangen um halbes Dutzend Spieler Stefan Nink 14.05.2026, 10:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Läuft für die SG Rheinhöhen in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A alles auf ein „Endspiel“ am letzten Spieltag der Saison hinaus? Beim Gastspiel in Güls dürften die Kombinierten am Freitagabend jedenfalls vor einer äußerst hohen Hürde stehen.

Während die SG Rheinhöhen im Endspurt der Fußball-Kreisliga A4 im Kampf um den Klassenverbleib noch „unter Strom“ steht und bereits am Freitagabend unter Flutlicht gefordert ist, können ihre Nachbarn SG BoReiBo und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hingegen gelassen aufspielen.







Artikel teilen

Artikel teilen