Während sich das Führungstrio der Fußball-Kreisliga A 4, Rot-Weiss Koblenz II, FC Urbar und SG Augst, jeweils über drei Punkte freute, reichte es für Verfolger SV Reinhardt’s Elf bei Schlusslicht SG Nörtershausen/Udenhausen nur zu einem 1:1.

SG Moseltal – SC Vallendar 0:6 (0:3)

In keiner Phase der Partie konnte die SG Moseltal an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und verlor deutlich mit 0:6 gegen Vallendar. Das Spiel war schon zur Pause entschieden, als die Gäste durch Tore von Kjell Weßler (23., 28.)und Lars Velten (44.) mit 3:0 führten. Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz von Vallendar fort und durch Tore von Marvin Jösch (68.), erneut Velten (81.) sowie Mattes Häusler (84.) gab es einen 6:0-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Benedict Christmann.

FSV Osterspai – FC Rot-Weiss Koblenz II 2:4 (1:3)

Die frühe Führung von Osterspai durch Julian Haas (3.) beeindruckte die Gäste keineswegs. Bis zur Pause führte die Rot-Weiss-Mannschaft von Trainer Josef Ivanovic mit 3:1. Jan Henrich (13., 25., 29.) war dreifacher Torschütze. Als Henrich nach der Pause in der 61. Minute auf 4:1 erhöhte, war das Spiel entschieden. Osterspai gelang lediglich noch eine Ergebniskorrektur durch Tom Baumgarten (89.), der den letzten Treffer des Spieles erzielte. „Es war der erwartete Pflichtsieg, mehr nicht“, meinte Ivanovic.

SG Rheindörfer – TuS Niederberg 1:2 (1:1)

Eine Niederlage im Kampf um den Klassenverbleib erlitt die SG Rheindörfer durch das 1:2 gegen TuS Niederberg. „Es war ein kampfbetontes Spiel von beiden Mannschaften. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, Torchancen waren kaum vorhanden. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen“, meinte Thorsten Wagner, der Trainer der Einheimischen. Zur Pause stand es nach Toren von Louis Schäfer (25.) für die Platzherren und Lukas Lewer (39.) für Niederberg 1:1-Unentschieden. Letztlich entschied ein Sonntagsschuss von Daniel Baier in der 51. Minute das Spiel zugunsten der Gäste.

i Auch mit vereinten Kräften ließ sich die SG Augst Eitelborn nicht aufhalten. Die Westerwälder um Rico Dillschnitter (rotes Trikot), der hier in die Mangel genommen wird, setzten sich klar mit 6:1 gegen den VfR Eintracht Koblenz durch. Marco Rosbach

SG Augst – VfR Koblenz 6:1 (3:1)

Die SG Augst wurde im Spiel gegen den VfR ihrer Favoritenstellung gerecht. Bereits in der fünften Minute eröffnete Spielertrainer Robin Reifenberg das muntere Toreschießen der Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0. Die weiteren Tore vor der Pause erzielten Lennox Simon (12.) und Moritz Brendler (34.). Die Tore nach der Pause schossen Rico Dillschnitter (58.), Paul Hepfer 868.) und Jannik Liescher (80.). „Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft, wir hätten durchaus noch höher gewinnen können“, meinte Reifenberg. Das Tor für den VfR resultierte aus einem Eigentor von Yama Ghulamsaid (7.).

SG Nörtershausen/Udenhausen – SV Reinhardt’s Elf 1:1 (0:0)

Mit einem 1:1 musste sích die Reinhardt’s Elf bei der SG Nörtershausen/Udenhausen begnügen. Der Tabellenletzte wehrte sich nach Leibeskräften und hatte sich das Remis redlich verdient. Die Platzherren hätten sogar gewinnen können, wenn sie nicht in der 65. Minute einen Elfmeter vergeben hätten. In der 80. Minute brachte Jeremy Heyer die Gäste in Führung, jedoch drei Minuten später erzielte Noah Wilhelm den umjubelten Ausgleich für Nörtershausen. „In der neunminütigen Nachspielzeit drückte die Reinhardt’s Elf stark, aber meine Mannschaft bewies eine tolle Moral, hielt dem Druck stand und verdiente sich die Punkteteilung“, freute sich Andreas Conrad, der Trainer der Einheimischen.

SG Rhens/Spay – FC Urbar 1:2 (0:2)

Mit drei Punkten im Gepäck konnte Urbar die Heimreise aus Rhens antreten. „Wir gewannen völlig verdient, verschossen sogar noch zwei Elfmeter durch Ivan Serdarusic und Fatos Xhaferi“, berichtete Urbars Trainer Gökan Bigün. Dabei musste Urbar ab der 50. Minute nach der Roten Karte für Julian Holzem nur mit zehn Spielern die restlichen 40 Minuten bestreiten. Ivan Serdarusic war zweifacher Torschütze für die Gäste in der 30. und 38. Spielminute. Das Tor für Rhens erzielte Florian Hoffmann (68.).