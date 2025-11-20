Nachholspiele runden Jahr ab SG Rennerod setzt zum Sprung auf Platz eins an Jona Heck

Marco Rosbach 20.11.2025, 14:05 Uhr

i Für die SG Rennerod (dunkle Trikots, in der Mitte Niklas Hecht im Zweikampf mit Alpenrods Jannik Schumann) geht es zum letzten Pflichtspiel des Jahres zum VfB Wissen II. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Freunde der Kreisliga A1 haben am Freitag und am Samstag noch einmal Gelegenheit, das Fußballjahr auf dem Sportplatz ausklingen zu lassen. In Nachholspielen empfängt die SG Wallmenroth die SG Atzelgift und der VfB Wissen die SG Rennerod.

Bis auf vier Teams haben sich alle Mannschaften der Kreisliga A1 bereits in die Winterpause verabschiedet. Zwei Nachholspiele stehen noch an. Während in Wallmenroth der zwölfte Spieltag seinen verspäteten Abschluss findet, wird auf dem Hartplatz in Wissen der neunte Spieltag abgerundet.







Artikel teilen

Artikel teilen