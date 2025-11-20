SG Rennerod setzt zum Sprung auf Platz eins an

Freunde der Kreisliga A1 haben am Freitag und am Samstag noch einmal Gelegenheit, das Fußballjahr auf dem Sportplatz ausklingen zu lassen. In Nachholspielen empfängt die SG Wallmenroth die SG Atzelgift und der VfB Wissen die SG Rennerod.
Lesezeit 2 Minuten
Bis auf vier Teams haben sich alle Mannschaften der Kreisliga A1 bereits in die Winterpause verabschiedet. Zwei Nachholspiele stehen noch an. Während in Wallmenroth der zwölfte Spieltag seinen verspäteten Abschluss findet, wird auf dem Hartplatz in Wissen der neunte Spieltag abgerundet.