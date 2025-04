Nach dem zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 stand die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach mit 16 Punkten auf dem fünften Rang. In den folgenden neun Partien gab es acht Niederlagen bei einem Unentschieden. Der Absturz auf den vorletzten Platz hat nun Folgen.

Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft haben die Reißleine gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Ralph Arenz und Co-Trainer Christian Mendel getrennt. „Das war so nicht geplant. Wir wollten mit Ralph in die neue Saison gehen, zur Not auch in der B-Klasse. Jetzt haben wir uns aber doch dazu entschieden, im Abstiegskampf der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben“, erklärt der Sportliche Leiter Felix Schneider. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir bedanken uns bei Ralph und Christian für ihre geleistete Arbeit. Wir schätzen sie als Trainer weiterhin sehr, sie sind mit Sicherheit nicht maßgeblich verantwortlich für die jetzige Situation.“

„Manchmal ist es besser zu schweigen, als zu reden. Ich bin mit der Mannschaft absolut im Reinen, das ist eine ganz feine Truppe.“

Ralph Arenz, Ex-Trainer SG Puderbach

„Manchmal ist es besser zu schweigen, als zu reden“, wollte sich Ralph Arenz auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu den Umständen der Trennung äußern, fand aber lobende Worte für seine ehemaligen Schützlinge: „Ich bin mit der Mannschaft absolut im Reinen, das ist eine ganz feine Truppe.“

Ralph Arenz hatte die SG Puderbach im März 2024 übernommen nach dem Rücktritt von Marc Odink nach nur elf Spielen und in der Endabrechnung auf den achten Platz geführt. Eben jener Odink kehrt nun zurück und übernimmt den strauchelnden A-Ligisten bis zum Saisonende. Co-Trainer wird Florian Damm, der zuletzt in gleicher Funktion bei der zweiten Mannschaft tätig war. „Wir erhoffen uns, den Umschwung zu schaffen. Wir haben zwei Sechs-Punkte-Spiele gegen Haiderbach und Roßbach vor der Brust, in denen wir den maximalen Erfolg erzielen wollen“, sagt Felix Schneider abschließend.