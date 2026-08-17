3:2-Erfolg in Nörtershausen
SG Nievern legt im ersten Durchgang den Grundstein
Symbolbild
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dpa

Sue sind gekommen, um zu bleiben. Da kann ein guter Start in die Saison nicht schaden. Daher kommt der erste Auswärtssieg für die SG Nievern/Arzbach wie gerufen. Beim 3:2-Sieg in Nörtershausen fielen alle Gästetreffer bereits im ersten Abschnitt.

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Die Fußballer der SG Nievern/Arzbach sind gut in der A-Klasse angekommen. Im ersten Auswärtsspiel der Runde in der Staffel 4 entführte der Vorjahres-Zweite der B5 bei der SG Nörtershausen/Oppenhausen mit 4:2 (3:0) alle drei Punkte ins Limestal uns steht nun bei respektablen vier Zählern.
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