Es geht zum TuS Niederberg SG Nievern fühlt dem Tabellenführer auf den Zahn Stefan Nink 28.08.2026, 09:58 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Nach dem Rückzug der Reinhardt’s Elf wird in Fußball-Kreisliga A4 nur noch ein Absteiger gesucht. Zum Kreis der Kandidaten zählt auch Aufsteiger SG Nievern/Arzbach, der sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist. Am Sonntag geht’s zum Primus.

Dass Aufsteiger SG Nievern/Arzbach nach den ersten drei Spielen in der stark besetzten Fußball-Kreisliga A4 noch ungeschlagen ist, spricht für die Qualität des amtierenden Vizemeisters der Kreisliga B5. Am Sonntagnachmittag wartet jedoch eine Nagelprobe oberster Güte auf die Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen.







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