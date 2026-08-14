Nach dem 5:5 gegen die SG Löf
SG Nievern fährt ohne Fünf in den Vorderhunsrück 
Maximilian Fuchs (Nummer 10) und seine Kumpels von der SG Nievern/Arzbach müssen hinten den Laden dicht bekommen, um Aussicht au
Maximilian Fuchs (Nummer 10) und seine Kumpels von der SG Nievern/Arzbach müssen hinten den Laden dicht bekommen, um Aussicht auf Punkte zu haben.
Marco Rosbach

Nach dem Wechselbad der Gefühle zum Auftakt der Saison will die SG Nievern/Arzbach die gemachten Erfahrungen am Sonntag bei Mitaufsteiger SG Nörtershausen/Oppenhausen umsetzen, um auch in der Fremde Zählbares zu ergattern.

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Nach dem in der Tat spektakulären Einstieg in der neuen Umgebung steht für die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A das erste Auswärtsspiel der Runde an. Es geht am Sonntag zur SG Nörtershausen/Oppenhausen, der Anpfiff an der L207 ertönt um 14.
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