Nach 2:1 gegen Oberlahr SG Niederbreitbach sichert sich den Klassenverbleib Daniel Korzilius 25.05.2026, 10:51 Uhr

i Die von Thomas Zappiello trainierte SG Niederbreitbach/Waldbreitbach sicherte sich durch einen Sieg gegen den VfL Oberlahr-Flammersfeld den Klassenverbleib. (Archivbild) Jörg Niebergall

Die Entscheidung ist gefallen: Nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Oberlahr-Flammersfeld ist der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach der Klassenverbleib in der Kreisliga A2 nicht mehr zu nehmen.

Die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach hat sich am 26. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 durch den 2:1-Heimsieg gegen Oberlahr den Klassenverbleib gesichert. Der Neuling FC Lion’s Ransbach muss hingegen nach dem 1:4 in Herschbach das Kreisliga-Oberhaus nach nur einem Jahr wieder verlassen und begleitet die beiden anderen Absteiger VfL Oberbieber und SG DJK Neustadt-Fernthal in die Kreisliga B.







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