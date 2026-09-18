Auch unter der Woche rollte im Kreis Westerwald/Wied der Fußball. Dabei bewies die SG Niederbreitbach erneut ihre gute Form und sorgte beim nächsten Topteam für lange Gesichter. Partystimmung herscht fortan in Feldkirchen.
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Am Mittwoch und Donnerstag fanden in den Fußball-Kreisligen A und B vier Spiele mit Beteiligung von Vereinen aus dem Kreis Neuwied statt. Kreisliga A2Der SSV Heimbach-Weis verpasste durch die 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach im Nachholspiel des dritten Spieltags den Sprung auf Platz zwei.