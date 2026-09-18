Auch unter der Woche rollte im Kreis Westerwald/Wied der Fußball. Dabei bewies die SG Niederbreitbach erneut ihre gute Form und sorgte beim nächsten Topteam für lange Gesichter. Partystimmung herscht fortan in Feldkirchen.

Am Mittwoch und Donnerstag fanden in den Fußball-Kreisligen A und B vier Spiele mit Beteiligung von Vereinen aus dem Kreis Neuwied statt.

Der SSV Heimbach-Weis verpasste durch die 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach im Nachholspiel des dritten Spieltags den Sprung auf Platz zwei.