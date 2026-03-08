Auswärtssieg in Oberbieber SG Niederbreitbach ist im Kellerduell obenauf Daniel Korzilius 08.03.2026, 20:44 Uhr

i Die Spieler der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach bejubeln ihren Treffer zum 2:0-Endstand beim VfL Oberbieber. Durch den Sieg schnappte sich die SG wichtige Zähler im Rennen um den Klassenverbleib. Jörg Niebergall

Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ist in der Kreisliga A2 nach Punkten mit der SG Ellingen gleichgezogen. Während der SV sein Spiel gewann, musste sich die SG, die bis dato alleine an der Spitze stand, in ihrer Partie mit einem Remis begnügen.

Der Tabellenführer SG Ellingen/Bonefeld/Willroth kam am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 beim FC Lion’s Ransbach nicht über ein 2:2 hinaus. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gewann 2:0 in Rheinbreitbach und zog dank der Schützenhilfe des Stadtrivalen nach Punkten gleich mit Ellingen.







