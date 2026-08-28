Die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich eröffnet am frühen Samstagabend mit dem Heimspiel gegen sieglose Sportfreunde Bad Ems den vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 und kann mir einem Dreier die Tabellenführung übernehmen.
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Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 unternimmt der SV Diez-Freiendiez den Versuch, die weiße Weste von Primus TuS Niederahr zu besudeln. Eingeläutet wird die Runde am frühen Samstagabend in Bornich, die restlichen sechs Begegnungen sind für Sonntagnachmittag anberaumt.