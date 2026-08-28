SG Gückingen in Nastätten SG Mühlbachtal sehnt sich nach der ersten Belohnung Stefan Nink 28.08.2026, 12:02 Uhr

i Yahya Rahimi (links, der hier dem damaligen Altendiezer und heutigen Hundsänger Nicolas Hartmann hinterherläuft) nimmt am Sonntag mit dem SV Diez-Freiendiez den nächsten Anlauf, um dem TuS Niederahr Zählbares abzuknöpfen. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich eröffnet am frühen Samstagabend mit dem Heimspiel gegen sieglose Sportfreunde Bad Ems den vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 und kann mir einem Dreier die Tabellenführung übernehmen.

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 unternimmt der SV Diez-Freiendiez den Versuch, die weiße Weste von Primus TuS Niederahr zu besudeln. Eingeläutet wird die Runde am frühen Samstagabend in Bornich, die restlichen sechs Begegnungen sind für Sonntagnachmittag anberaumt.







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